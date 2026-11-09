L’UE coinvolge il settore per definire standard per i titoli tokenizzati

La Banca centrale europea, la Commissione europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati cercano candidature per un gruppo guidato dal settore che elaborerà standard comuni per la custodia e il regolamento di titoli tokenizzati.

Tra i candidati idonei figurano associazioni industriali dell’UE, istituzioni globali, aziende private e società fintech. Le candidature per l’European Tokenisation Standards Group (ETSG) possono essere presentate entro il 27 novembre; i lavori dovrebbero iniziare a gennaio 2027, secondo un comunicato pubblicato lunedì. Le tre istituzioni dell’UE parteciperanno in qualità di osservatori.

Il gruppo svilupperà standard tecnici e di mercato per aiutare le aziende a custodire e regolare titoli tokenizzati su diverse piattaforme basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e garantire che tali piattaforme possano operare con i sistemi finanziari esistenti. Secondo il suo mandato, il gruppo punta a produrre una prima serie di standard entro l’inizio del 2028. Gli standard sosterranno Appia, l’iniziativa dell’Eurosistema volta a sviluppare un modello per i mercati finanziari tokenizzati europei.

Le istituzioni hanno avvertito che la frammentazione potrebbe limitare i benefici della tokenizzazione e hanno affermato che il gruppo potrebbe raccomandare modalità con cui le autorità dell’UE possano incoraggiare le aziende ad adottare i suoi standard.

A settembre, l’ Eurosistema ha lanciato Pontes, un sistema che consente agli istituti finanziari di regolare transazioni all’ingrosso in attività tokenizzate utilizzando moneta di banca centrale.

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