Core Scientific ha dichiarato di prevedere l’uscita dal mining di Bitcoin entro la fine del 2026, mentre orienta la propria attività verso l’intelligenza artificiale e le infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni.

«Prevediamo di completare la dismissione durante il quarto trimestre e di entrare nel 2027 come fornitore esclusivo di colocation ad alta densità», ha dichiarato il direttore finanziario di Core Scientific, Jim Nygaard, durante una conference call sui risultati del terzo trimestre tenutasi giovedì.

Core Scientific aveva già comunicato in una relazione trimestrale di luglio che il mining in hosting sarebbe terminato entro il 31 dicembre, mentre continuava a ridurre gradualmente le proprie operazioni di self-mining. Il commento stabilisce una data obiettivo per il completamento dell’uscita totale dal mining di Bitcoin.

Gli ultimi risultati trimestrali mostrano quanto sia cambiata l’ attività. I ricavi dal self-mining nel terzo trimestre sono scesi a 12,3 milioni di dollari dai 57,4 milioni di dollari dell’anno precedente, mentre i ricavi dall’hosting di altri miner sono diminuiti a 5,2 milioni di dollari dagli 8,7 milioni di dollari precedenti.

Il mining di Bitcoin ha generato solo 17,5 milioni di dollari, pari al 7,5% dei 232,9 milioni di dollari di ricavi di Core Scientific nel terzo trimestre, rispetto ai 215,4 milioni di dollari provenienti dai servizi di colocation.

Secondo Nygaard, alla fine di settembre la società aveva quasi il 50% di miner online in meno rispetto alla fine del 2025.

La svolta di Core Scientific verso l’IA

Il passaggio di Core Scientific all’hosting per l’IA ha iniziato a concretizzarsi nel 2024, dopo la firma di un primo accordo di hosting con CoreWeave a marzo di quell’anno, seguita da un’intesa molto più ampia annunciata a giugno.

All’epoca, Core Scientific presentò l’hosting per l’IA come un’espansione parallela all’attività di mining. Nell’annuncio di giugno 2024 sottolineò la preservazione della capacità di mining di Bitcoin.

A dicembre 2025, il Wall Street Journal riferì che Core Scientific puntava già a ridurre gradualmente le proprie operazioni di mining di Bitcoin entro il 2028.

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L’economia del mining ha aumentato la pressione nei mesi successivi.

Core Scientific ha registrato svalutazioni di attività legate al mining per 266,5 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, citando il calo dei prezzi di Bitcoin, un hashprice storicamente basso e la diminuzione del valore delle apparecchiature per il mining di asset digitali sul mercato secondario.

Nel secondo trimestre, ha rescisso l’accordo sulle apparecchiature per il mining con Block e Proto, registrando una perdita di 41,9 milioni di dollari nell’ambito della transizione.

Le elezioni di metà mandato negli USA portano sotto esame la crescita dei data center

L’uscita prevista avviene mentre i risultati delle elezioni negli USA introducono nuova incertezza per le società che espandono le infrastrutture per l’IA.

Gli oppositori dello sviluppo dei data center sono stati tra i vincitori delle ampie conquiste dei Democratici alle elezioni di metà mandato, ha riferito Reuters mercoledì.

La reazione contraria riguarda in parte le bollette dell’elettricità e le risorse locali richieste dalle grandi strutture.

Cointelegraph ha contattato Core Scientific per un commento.

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