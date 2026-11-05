American Bitcoin ha registrato mercoledì un utile netto trimestrale di 126 milioni di dollari, ma l’aumento dei costi di mining e il calo dei profitti derivanti dal mining sollevano interrogativi sulla sua strategia a lungo termine, mentre i principali rivali si orientano verso l’intelligenza artificiale (IA).

L’utile della società sostenuta da Eric Trump è stato trainato da un guadagno non monetario di 197,3 milioni di dollari sulle sue partecipazioni in Bitcoin (BTC). Nel frattempo, i ricavi del mining sono diminuiti del 5,5%, a 63,4 milioni di dollari, rispetto al trimestre precedente, mentre il costo per minare un BTC è aumentato di circa il 15%, a 42.100 dollari.

Escludendo i guadagni sulle sue partecipazioni in Bitcoin, American Bitcoin avrebbe registrato una perdita operativa di circa 5,5 milioni di dollari, secondo i suoi rendiconti finanziari. La società ha inoltre registrato una perdita separata di 64,3 milioni di dollari sui derivati.

«Nonostante la pressione stagionale sui costi dell’energia, abbiamo continuato a minare Bitcoin a un costo strutturalmente inferiore al prezzo spot», ha dichiarato mercoledì il CEO di American Bitcoin, Mike Ho, nell’annuncio dei risultati.

L’utile per azione si è attestato a 1,73 dollari, superando la stima di consenso degli analisti di 0,26 dollari, secondo i dati di Yahoo Finance.

Alle 20:50 UTC, Bitcoin veniva scambiato a 76.119 dollari, in calo del 5% nelle 24 ore precedenti, secondo i dati di CoinGecko. Nel frattempo, le azioni di American Bitcoin (ABTC) hanno chiuso giovedì in ribasso di circa il 15%, a 5,31 dollari.

I risultati evidenziano una divisione interessante tra i miner di Bitcoin: mentre American Bitcoin continua a minare e detenere BTC, concorrenti come Riot Platforms, MARA Holdings e Core Scientific stanno investendo nell’IA per trovare nuove fonti di ricavi.

I margini del mining si restringono

David Gamble, fondatore della società di gestione patrimoniale Enigma Holdings, che si concentra sul mining di Bitcoin e sulle infrastrutture per l’IA, ha affermato che l’utile dichiarato da American Bitcoin non racconta l’intera storia della sua attività di mining.

«In definitiva, minare Bitcoin a un costo inferiore al suo prezzo di mercato non significa automaticamente creare valore per gli azionisti», ha dichiarato Gamble a Cointelegraph.

L’utile lordo del mining di American Bitcoin è sceso a 25,8 milioni di dollari, dai 33 milioni di dollari del trimestre precedente. Il margine di mining dichiarato è diminuito dal 49% al 41%, lasciando alla società una quota inferiore dei ricavi del mining dopo i costi diretti.

I ricavi trimestrali della società, pari a 63,4 milioni di dollari, sono inoltre risultati inferiori alle stime degli analisti di 74,35 milioni di dollari, secondo i dati di Yahoo Finance: uno scarto di quasi il 15%.

Nel trimestre la società ha minato 891 BTC, in calo rispetto ai 932 BTC dei tre mesi precedenti. Ha inoltre affermato che l’aumento dei prezzi dell’elettricità è stato il principale motivo dell’incremento dei costi di mining.

«Non penso necessariamente che la loro strategia di accumulo sia errata, ma ritengo che sollevi interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine», ha dichiarato Gamble, indicando l’aumento della difficoltà di mining e la necessità di continuare a investire in tecnologie più nuove ed efficienti per competere.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i ricavi sono rimasti pressoché invariati, passando da 64,2 milioni a 63,4 milioni di dollari. L’utile dichiarato, tuttavia, è aumentato da 3,5 milioni a 126 milioni di dollari, riflettendo in gran parte i guadagni sulle partecipazioni in Bitcoin della società.

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I rivali si rivolgono all’IA mentre American Bitcoin costruisce le proprie riserve

La strategia di American Bitcoin si inserisce in un contesto in cui concorrenti come Riot Platforms, MARA Holdings e Core Scientific si stanno espandendo rapidamente nell’IA.

Secondo i suoi ultimi risultati, Riot sta costruendo grandi data center per l’IA. Nel frattempo, MARA si sta espandendo nell’IA continuando al contempo a minare Bitcoin. Core Scientific, invece, ha già orientato gran parte della propria attività verso i data center per l’IA.

American Bitcoin, al contrario, continua a costruire le proprie riserve di BTC: alla fine di settembre deteneva 8.427 BTC, rispetto ai 3.418 BTC di un anno prima.

«Il vero vantaggio competitivo in questo settore si sta spostando verso le infrastrutture energetiche», ha dichiarato Gamble. «Non si tratta più soltanto di quanti Bitcoin si riescano a minare o di quanto hashrate si riesca a implementare».

Gamble ha inoltre spiegato che i miner di Bitcoin e le società di IA competono per la stessa fornitura di energia e che, in alcune aree, i data center per l’IA potrebbero generare più profitti del mining di Bitcoin.

«Questo non significa che ogni impianto di mining possa semplicemente passare all’IA», ha affermato. «Bisogna comunque tenere conto dell’ammortamento, della sostituzione delle apparecchiature, dei costi di finanziamento e del costo opportunità di impiegare quel capitale altrove».

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