Bitcoin (BTC) ha sovraperformato l’S&P 500 nella metà delle sessioni di contrattazione statunitensi durante l’ultimo periodo di misurazione di Glassnode, interrompendo un prolungato periodo in cui ha perso più sessioni di quante ne abbia vinte.

Punti chiave:

Bitcoin ha battuto l’S&P 500 in termini di rendimento nel 50% delle sessioni di contrattazione statunitensi durante le ultime 90 sessioni, secondo i dati di Glassnode.

Il tasso di vittorie di Bitcoin nelle sessioni non ha superato il 50% da marzo 2025.

L’S&P 500 ha guadagnato in media il 10,7% nei tre mesi successivi alle sette elezioni di metà mandato dal 1922 in cui i Democratici hanno vinto entrambe le camere sotto un presidente repubblicano.

Bitcoin chiude un periodo di debolezza rispetto all’S&P 500

I dati della piattaforma di analisi on-chain Glassnode mostrano che Bitcoin ha sovraperformato l’S&P 500 nel 50% delle sessioni di contrattazione di Wall Street durante un periodo mobile di 90 sessioni.

Il dato, che copre le 90 sessioni fino a mercoledì, segna un miglioramento dopo un periodo prolungato in cui Bitcoin ha perso più sessioni di quante ne abbia vinte.

«Il tasso di vittorie non è stato superiore al 50% da marzo 2025; per gran parte dell’ultimo anno, Bitcoin ha perso più sessioni di quante ne abbia vinte», ha scritto Glassnode nell’ultima edizione della sua newsletter periodica, The Week Onchain.

«Il ritorno a una divisione equilibrata pone fine a un lungo periodo di sottoperformance. Se il tasso di vittorie dovesse salire sopra il 50% e mantenersi a quel livello, ciò dimostrerebbe che Bitcoin sta recuperando forza rispetto alle azioni.»

Rendimenti per sessione di BTC/USD rispetto all’S&P 500. Fonte: Glassnode

Glassnode ha aggiunto che i guadagni medi per sessione di Bitcoin erano anch’essi «leggermente superiori» a quelli dell’S&P 500.

I dati storici favoriscono le azioni dopo le vittorie democratiche alle elezioni di metà mandato

Le vittorie dei democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno inoltre attirato l’attenzione sui guadagni storici del mercato azionario dopo risultati simili.

I dati di Capriole Investments, società di gestione di cripto-asset, mostrano che le vittorie democratiche in entrambe le camere del Congresso sotto presidenti repubblicani sono state storicamente seguite da forti rendimenti dell’S&P 500.

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Delle 26 elezioni di metà mandato dal 1922 (escludendo il voto di quest’anno), in sette occasioni i democratici hanno conquistato sia la Camera sia il Senato sotto un presidente repubblicano. Nei tre mesi successivi, l’S&P 500 ha guadagnato in media il 10,7%.

I guadagni medi sono stati del 17,5% dopo sei mesi e del 15,5% dopo un anno.

«Semplicemente, non esiste un risultato elettorale migliore per i mercati di quello che abbiamo appena ottenuto», ha commentato sui dati in un post su X il fondatore di Capriole, Charles Edwards.

Performance dell’S&P 500 in base all’esito delle elezioni di metà mandato. Fonte: Charles Edwards su X.com

I dati di TradingView indicano che la correlazione mobile a 20 giorni di Bitcoin con l’S&P 500 è pari a 0,63. L’indicatore è diventato nettamente positivo da agosto, quando sia le criptovalute sia le azioni hanno guadagnato, mentre il Tesoro degli Stati Uniti ampliava i riacquisti del debito.

Grafico giornaliero BTC/USD con i dati sulla correlazione con l’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView