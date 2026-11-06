Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin ed Ether hanno registrato giovedì deflussi netti per circa 530 milioni di dollari, mentre i mercati delle criptovalute sono crollati.

Gli ETF su Bitcoin (BTC) hanno registrato deflussi netti per 430 milioni di dollari, mentre i fondi su Ether (ETH) hanno perso circa 100 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

L’inversione di tendenza ha fatto seguito a afflussi complessivi per 128 milioni di dollari mercoledì, quando Bitcoin è brevemente salito sopra gli 80.000 dollari dopo le vittorie dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Bitcoin è sceso nuovamente sotto i 76.000 dollari e il Nasdaq Composite, fortemente esposto ai titoli tecnologici, è crollato del 5,5% giovedì, segnando il calo giornaliero più forte dall’aprile 2025, secondo Reuters.

Fidelity guida i deflussi dagli ETF su Bitcoin

Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity ha guidato i prelievi di giovedì, con deflussi per circa 200 milioni di dollari dopo aver attirato circa 237 milioni di dollari mercoledì, secondo i dati di Farside Investors.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato altri 105 milioni di dollari di deflussi netti. Gli ultimi prelievi hanno esteso a cinque sedute consecutive la serie di deflussi di IBIT, con oltre 1 miliardo di dollari ritirati dal 30 ottobre.

Daily spot Bitcoin ETF flows by issuer since Oct. 30. Source: Farside Investors

I deflussi netti da inizio anno degli ETF su Bitcoin si attestavano intorno ai 510 milioni di dollari dopo la chiusura dei mercati di giovedì.

Gli analisti valutano le prospettive dopo il sell-off del mercato

L’analista crypto Michaël van de Poppe ha dichiarato giovedì su X che Bitcoin potrebbe trovare un minimo nel breve termine venerdì, potenzialmente dopo essere sceso sotto i 75.000 dollari, a indicare la gravità del calo del Nasdaq.

«Mi aspetto che il Nasdaq tocchi il fondo domani. Lo stesso vale potenzialmente per Bitcoin, eventualmente dopo essere sceso sotto i 75.000 dollari», ha scritto.

US stock market heat map. Source: Yahoo Finance

Dean Lyulkin, CEO di Cardiff e fondatore della pubblicazione d’investimento The Dean’s List, ha affermato che l’attuale contesto di mercato differisce da quello precedente alla crisi finanziaria del 2008.

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«La crisi finanziaria globale non è stata causata dai Democratici che hanno conquistato il Congresso», ha dichiarato Lyulkin in commenti condivisi con Cointelegraph, osservando che la Federal Reserve aveva già aumentato sostanzialmente i tassi d’interesse e che il mercato immobiliare si stava indebolendo prima della crisi.

Pur riconoscendo le vulnerabilità degli immobili commerciali, del credito privato e di una spesa potenzialmente eccessiva per l’intelligenza artificiale, Lyulkin ha sostenuto che oggi i bilanci delle famiglie e il sistema bancario sono considerevolmente più solidi.

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