I deflussi netti da inizio anno degli ETF su Bitcoin si attestavano intorno ai 510 milioni di dollari dopo la chiusura dei mercati di giovedì.
L’analista crypto Michaël van de Poppe ha dichiarato giovedì su X che Bitcoin potrebbe trovare un minimo nel breve termine venerdì, potenzialmente dopo essere sceso sotto i 75.000 dollari, a indicare la gravità del calo del Nasdaq.
«Mi aspetto che il Nasdaq tocchi il fondo domani. Lo stesso vale potenzialmente per Bitcoin, eventualmente dopo essere sceso sotto i 75.000 dollari», ha scritto.
Dean Lyulkin, CEO di Cardiff e fondatore della pubblicazione d’investimento The Dean’s List, ha affermato che l’attuale contesto di mercato differisce da quello precedente alla crisi finanziaria del 2008.
Correlato: Bitcoin crolla del 6% al minimo di 7 settimane mentre le azioni statunitensi cancellano i guadagni post-elettorali
«La crisi finanziaria globale non è stata causata dai Democratici che hanno conquistato il Congresso», ha dichiarato Lyulkin in commenti condivisi con Cointelegraph, osservando che la Federal Reserve aveva già aumentato sostanzialmente i tassi d’interesse e che il mercato immobiliare si stava indebolendo prima della crisi.
Pur riconoscendo le vulnerabilità degli immobili commerciali, del credito privato e di una spesa potenzialmente eccessiva per l’intelligenza artificiale, Lyulkin ha sostenuto che oggi i bilanci delle famiglie e il sistema bancario sono considerevolmente più solidi.
Rivista: Wall Street ha frenato i rally sfrenati di Bitcoin: Markus Thielen di 10x