La Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud ha esortato gli exchange crypto nazionali ad aumentare la proporzione di asset custoditi in wallet freddi dopo l’attacco da 6,3 miliardi di dollari contro Binance della scorsa settimana.

In una dichiarazione di lunedì, la FSC ha affermato di aver tenuto una riunione d’emergenza con il Servizio di vigilanza finanziaria, l’Istituto per la sicurezza finanziaria, la Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) e i principali fornitori di servizi crypto per esaminare l’impatto dell’hack di Binance sul mercato crypto sudcoreano e riesaminare le misure di sicurezza degli exchange.

La FSC ha dichiarato di aver esaminato i controlli sull’accesso informatico degli exchange, le procedure di approvazione dei prelievi dai wallet e di firma, nonché i privilegi degli amministratori. Ha inoltre esortato i fornitori ad aumentare la proporzione di asset custoditi in wallet freddi offline.

La scorsa settimana gli aggressori hanno sottratto circa 6,3 miliardi di dollari dagli hot wallet di Binance connessi a Internet, trasferendo la maggior parte dei fondi in circa 20 minuti, secondo la società di intelligence blockchain TRM Labs. Binance ha affermato che la stragrande maggioranza degli asset degli utenti è custodita a freddo.

La legge sudcoreana impone già agli exchange di conservare almeno l’80% degli asset crypto degli utenti in modalità cold storage, sebbene la quota di fondi nei wallet freddi vari considerevolmente tra i principali exchange della Corea del Sud.

Alla fine di settembre, la quota di fondi nei wallet freddi di Upbit era pari al 99,17%, seguita da Bithumb con il 94,76% e Coinone con l’85%, secondo i dati del Servizio di vigilanza finanziaria citati dai media locali. Digital X, precedentemente Korbit, e GOPAX hanno riportato quote rispettivamente dell’82,79% e dell’80,54%.

Correlato: La Corea del Nord nega il coinvolgimento nell’hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance e punta il dito contro gli Stati Uniti

La FSC ha inoltre esortato i fornitori a monitorare continuamente depositi e prelievi, assicurarsi ulteriore personale per la risposta agli incidenti e segnalare e condividere tempestivamente le informazioni sui tentativi di accesso insoliti.

Agli operatori è stato inoltre chiesto di accantonare ulteriori riserve e attuare altre misure di sicurezza che potrebbero essere introdotte immediatamente per prevenire violazioni simili. L’autorità di vigilanza ha dichiarato che avrebbe continuato a collaborare con le agenzie competenti e con il settore per prevenire ulteriori attacchi e limitare i potenziali danni.

Cointelegraph ha contattato Upbit, Bithumb, Coinone, Digital X e GOPAX per un commento.

L’avvertimento della FSC arriva mentre la Bank of Korea sta conducendo separatamente un’indagine presso 18 banche e 13 società di intermediazione sulla loro esposizione ai rischi legati alle criptovalute, inclusi i principali hack degli exchange e i prolungati ribassi del mercato. La revisione della banca centrale era iniziata prima dell’attacco a Binance.

Rivista: Le controversie sugli agenti IA arrivano all’“Internet Court”, con una giuria di agenti IA