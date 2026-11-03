La banca centrale australiana ha aumentato martedì il tasso d’interesse di 25 punti base, portandolo al 4,85%, avvertendo che l’inflazione resterà elevata per gran parte del 2027, poiché i costi energetici e gli investimenti legati all’IA hanno accresciuto le pressioni sui prezzi.

Il consiglio di politica monetaria della Reserve Bank of Australia ha votato 6-3 a favore dell’aumento, mentre tre membri hanno preferito mantenere i tassi al 4,60%.

La banca ha posticipato a fine 2027 la previsione del ritorno dell’inflazione al limite superiore dell’intervallo obiettivo compreso tra il 2% e il 3%, circa tre trimestri più tardi rispetto alle precedenti previsioni.

«Gli investimenti legati all’IA stanno determinando una rapida crescita dei prezzi dei beni tecnologici», ha dichiarato il consiglio, insieme all’aumento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime, influenzati dal conflitto in Medio Oriente. Il tasso d’interesse australiano è ora al livello più alto degli ultimi 18 anni.

«La decisione odierna della RBA era ampiamente prevista, ma ciò non la rende più facile per famiglie e imprese», ha detto il tesoriere australiano Jim Chalmers. «È una notizia difficile per molti australiani, che stanno già pagando un prezzo elevato per circostanze al di fuori del loro controllo».

L’aumento è in contrasto con la decisione della Federal Reserve statunitense di mantenere invariati i tassi la scorsa settimana, sebbene anche i funzionari della Fed abbiano avvertito che il boom degli investimenti nell’IA sta alimentando le pressioni sui prezzi, anche per le apparecchiature informatiche e i servizi di pubblica utilità.

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