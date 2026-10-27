Il gestore patrimoniale Janus Henderson e la piattaforma di tokenizzazione Centrifuge hanno lanciato su Stellar un fondo basato su blockchain che replica l’indice Nasdaq-100, offrendo agli investitori idonei al di fuori degli Stati Uniti un’esposizione al benchmark.

Chiamato JQQQ, il fondo utilizza l’infrastruttura di tokenizzazione di Centrifuge e mira a replicare il Nasdaq-100 in base a un accordo di licenza con il listino, secondo un annuncio di martedì.

Il lancio amplia le offerte di investimento on-chain di Janus Henderson, oltre i Treasury statunitensi e il credito strutturato, includendo l’esposizione a un indice azionario. Il gestore patrimoniale ha dichiarato che le sue strategie istituzionali on-chain ora superano 1 miliardo di dollari.

JQQQ è strutturato come un portafoglio segregato di una società d’investimento delle Isole Vergini Britanniche e offre un’esposizione indiretta al Nasdaq-100, anziché la proprietà dei titoli sottostanti. Il fondo si rivolge a investitori professionali idonei al di fuori degli Stati Uniti, secondo il Wall Street Journal, che ha riportato un investimento minimo di 100.000 dollari.

Il lancio segue la decisione di Nasdaq, ad aprile, di ampliare la concessione in licenza del proprio indice Nasdaq-100 ad altri gestori patrimoniali, tra cui BlackRock e State Street, mantenendo al contempo la sua storica partnership con Invesco, che gestisce l’Invesco QQQ Trust, un fondo negoziato in borsa con una capitalizzazione di mercato di 499 miliardi di dollari.

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Stellar amplia la propria presenza nella tokenizzazione istituzionale

Il lancio di Janus Henderson amplia la crescente attività di tokenizzazione di Stellar. Attualmente la blockchain Layer-1 si colloca al quarto posto tra le blockchain per valore degli asset reali distribuiti, con circa 3,8 miliardi di dollari in asset tokenizzati, dietro Ethereum, BNB Chain e Solana, secondo RWA.xyz.

La rete ospita asset tokenizzati di importanti emittenti, tra cui Spiko, Franklin Templeton e Ondo. A luglio, la piattaforma di tokenizzazione Tradable ha annunciato piani per portare su Stellar fino a 1 miliardo di dollari in asset di credito privato, con 500 milioni di dollari previsti al lancio.

Stellar fa inoltre parte di un’espansione pianificata dalla Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), che ha annunciato a maggio che avrebbe collegato il proprio servizio di tokenizzazione alla rete. Gli asset tokenizzati da DTCC dovrebbero diventare disponibili nella prima metà del 2027 e potrebbero includere Treasury statunitensi, importanti ETF su indici e azioni del Russell 1000.

Nonostante l’espansione del mercato degli asset tokenizzati di Stellar, il suo token nativo, XLM, è sceso di circa il 16% dall’inizio dell’anno e martedì veniva scambiato vicino a 0,17 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

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