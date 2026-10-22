Giovedì, SoFi Technologies ha lanciato SoFi Earn (SOFIE), offrendo un rendimento percentuale annuo variabile del 4,4% sui depositi bancari tokenizzati.

SOFIE non prevede un saldo minimo, secondo l’ annuncio della società. Ogni SOFIE rappresenta 1 dollaro depositato presso SoFi Bank. I clienti possono convertirlo uno a uno in SoFiUSD, la stablecoin della banca ancorata al dollaro, per acquistare crypto nella sua app o inviare fondi a wallet esterni supportati.

I depositi SOFIE sono idonei alla copertura della Federal Deposit Insurance Corporation fino a 250.000 dollari per depositante, per banca assicurata e per ciascuna categoria di titolarità del conto. SoFiUSD non beneficia dell’assicurazione FDIC.

Mercoledì, l’Office of the Comptroller of the Currency degli Stati Uniti ha emanato una norma definitiva che disciplina l’emissione di stablecoin di pagamento e alcune attività di custodia; il quadro del GENIUS Act entrerà in vigore a metà gennaio.

A maggio, Cointelegraph ha riferito che SoFi prevedeva di introdurre depositi tokenizzati con rendimento quando aveva reso SoFiUSD disponibile tramite la sua app di banking per consumatori. All’epoca, la società aveva dichiarato che la funzione sarebbe arrivata nelle settimane successive.

La banca ha dichiarato che SOFIE sarà distribuito ai membri di SoFi Crypto fino a novembre. I membri accedono al conto di deposito SOFIE separato tramite il proprio conto SoFi Crypto.

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