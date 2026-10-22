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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

Underdog si affida a zerohash per portare i depositi in criptovalute nei mercati predittivi

Ultime notiziePubblicato22 ott 2026

La nuova opzione di finanziamento, il cui lancio è previsto entro la fine dell’anno, consentirà agli utenti idonei di Underdog di depositare asset digitali 24/7.

L’operatore di mercati predittivi Underdog ha stretto una partnership con il fornitore di infrastrutture crypto zerohash per introdurre depositi in criptovalute e stablecoin; il lancio della nuova opzione di finanziamento è previsto entro la fine dell’anno.

Secondo un annuncio di giovedì, gli utenti idonei potranno finanziare i propri account direttamente dall’app Underdog utilizzando gli asset digitali supportati, con un servizio progettato per consentire trasferimenti quasi istantanei 24/7.

Underdog non ha specificato quali criptovalute o stablecoin saranno supportate e non ha risposto alla richiesta di chiarimenti di Cointelegraph prima della pubblicazione.

La nuova opzione di finanziamento affiancherà i metodi esistenti, tra cui carte di debito e di credito, Apple Pay e bonifici bancari. Per effettuare i depositi, gli utenti non dovranno gestire indirizzi di wallet né selezionare reti blockchain.

Fondata nel 2020, Underdog conta più di 11 milioni di account registrati, secondo IG Group, che a luglio ha accettato di acquisire la società in un’operazione dal valore massimo di 1,3 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.

Secondo i dati di DeFiRate, la società ha registrato un volume di trading di 1,4 miliardi di dollari nei 30 giorni terminati il 21 ottobre, con un aumento del 133% rispetto al periodo precedente, pur rimanendo molto indietro rispetto agli 81,5 miliardi di Kalshi e ai 17,2 miliardi complessivi registrati dalle piattaforme statunitense e internazionale di Polymarket.

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