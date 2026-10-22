L’hashrate della rete Bitcoin è salito al massimo da sette mesi, nonostante i principali miner quotati in borsa stiano spostando capacità verso l’intelligenza artificiale, suggerendo che altri operatori stiano sostituendo la potenza di calcolo venuta meno e intensificando la concorrenza tra i miner rimasti sulla rete.

Secondo l’ultimo Miner Weekly bollettino di BlocksBridge Consulting, la media dell’hashrate di Bitcoin su sette giorni è tornata sopra 1 zettahash al secondo (ZH/s), equivalente a 1.000 exahash al secondo (EH/s), il livello più alto dal 3 marzo.

L’hashrate misura la potenza di calcolo che protegge la rete Bitcoin. Il recupero suggerisce che i miner ancora operativi sulla rete stiano beneficiando di poco sollievo dalla concorrenza, nonostante la transizione in corso del settore verso i carichi di lavoro dell’IA.

La difficoltà di mining di Bitcoin è aumentata del 5,92% il 16 ottobre; BlocksBridge prevede un ulteriore aumento del 5,16% al prossimo aggiustamento. Se la stima sarà confermata, la difficoltà sarà aumentata di circa l’11,4% nell’arco di due aggiustamenti consecutivi.

«È difficile che questo rappresenti il margine di respiro che i miner rimasti potrebbero aver sperato di ottenere dalla migrazione verso l’IA», ha scritto BlocksBridge, riferendosi alla crescente concorrenza che affrontano gli operatori che hanno continuato a fare mining di Bitcoin.

La transizione verso l’IA ha già portato offline una capacità di mining significativa. In precedenza BlocksBridge aveva riferito di un calo del 23% dell’hashrate realizzato dai miner quotati in borsa, insieme a un aumento trimestrale del 52% dei ricavi dichiarati derivanti dall’IA e dall’informatica ad alte prestazioni. Ha stimato che la capacità dislocata rappresentasse circa 1,5 miliardi di dollari in hardware per il mining.

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I miner più piccoli potrebbero colmare il vuoto

Parte della capacità venuta meno potrebbe tornare sulla rete grazie a miner piccoli e di medie dimensioni che acquistano apparecchiature da operatori più grandi. BlocksBridge ha citato Sazmining, che pubblicizza macchine Antminer S21 XP di seconda mano che gli acquirenti possono utilizzare tramite strutture di hosting in Paraguay e Texas.

Per i miner che hanno accesso a elettricità più economica, acquistare macchine usate potrebbe essere più conveniente che investire in apparecchiature nuove. Ciò significa anche che l’hardware dislocato dalle conversioni verso l’IA potrebbe continuare a fare mining di Bitcoin altrove.

Tuttavia, non è chiaro quanta parte delle apparecchiature vendute provenga effettivamente da miner quotati in borsa, né quanta sia tornata sulla rete.

Il recupero dell’hashrate avviene mentre alcuni osservatori del settore considerano l’aumento della potenza di calcolo un «segnale rialzista indiretto» per Bitcoin, che riflette il continuo investimento istituzionale nelle società di mining quotate in borsa.

Ki Young Ju, fondatore e CEO di CryptoQuant, ha sostenuto di recente questa tesi su X, scrivendo che «un hashrate più elevato significa maggiore sicurezza e fondamentali migliori come riserva di valore».

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