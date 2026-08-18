Vuoi sapere cosa è successo oggi nel mondo delle criptovalute? Qui trovi le ultime notizie su tendenze ed eventi quotidiani che influenzano il prezzo del Bitcoin, la blockchain, la DeFi, il Web3 e la regolamentazione delle criptovalute.

Introduzione:

Oggi nel settore crypto, Metaplanet ha presentato i piani per estendere negli Stati Uniti la propria strategia di tesoreria in Bitcoin attraverso un accordo riguardante 2.100 BTC, la Corea del Sud si è mossa per bloccare Polymarket per timori legati al gioco d’azzardo e il presunto gestore di uno schema Ponzi crypto da 165 milioni di dollari è stato deportato dalle Fiji per affrontare accuse negli Stati Uniti.

Metaplanet porta negli Stati Uniti la strategia di tesoreria in Bitcoin con un accordo da 2.100 BTC

Metaplanet prevede di conferire 2.100 Bitcoin a Super League Enterprise, quotata al Nasdaq, nell’ambito di un accordo che istituirebbe una divisione statunitense per la sua strategia di tesoreria in Bitcoin.

La società quotata a Tokyo acquisirebbe una partecipazione di controllo in Super League, che dovrebbe essere ribattezzata Superplanet e fungere da piattaforma statunitense di tesoreria in Bitcoin di Metaplanet. I 2.100 BTC, che ai prezzi attuali valgono circa 135 milioni di dollari, proverranno dai 43.000 BTC già detenuti da Metaplanet; ciò significa che la transazione non comporta un nuovo acquisto di Bitcoin.

Il CEO Simon Gerovich ha dichiarato che questa struttura potrebbe consentire al gruppo di accedere ai mercati dei capitali sia negli Stati Uniti sia in Giappone, permettendo al contempo a Superplanet di perseguire acquisizioni negli Stati Uniti.

La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026, previa approvazione degli azionisti e il soddisfacimento di altre condizioni. Le azioni di Super League sono balzate di oltre il 50% dopo l’annuncio, mentre i volumi di scambio sono aumentati vertiginosamente.

La Corea del Sud si muove per bloccare Polymarket per timori legati al gioco d’azzardo

Le autorità sudcoreane hanno ordinato il blocco dell’accesso a Polymarket dopo aver stabilito che il mercato di previsioni crypto offre agli utenti del Paese un ambiente di gioco d’azzardo illegale.

La commissione di revisione dei media e delle comunicazioni del Paese ha dichiarato martedì che Polymarket rientra tra le informazioni che facilitano il gioco d’azzardo o l’apertura di un luogo destinato al gioco d’azzardo ai sensi del Codice penale, nonché tra le attività di scommesse analoghe vietate ai sensi della legge nazionale sulla promozione dello sport.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che la struttura «winner-takes-all» di Polymarket, in cui gli utenti possono guadagnare o perdere denaro in base a risultati riguardanti, tra l’altro, politica, sport e condizioni meteorologiche, incoraggia comportamenti di gioco d’azzardo speculativo. Ha inoltre citato il ruolo di Polymarket nella gestione dei mercati, nella definizione delle regole di trading, nella fornitura di sistemi crypto per depositi, prelievi e regolamento e nella riscossione delle commissioni di transazione.

Nella sua dichiarazione alla commissione, Polymarket ha sostenuto di aver rimosso i servizi in lingua coreana, di non supportare i pagamenti in won sudcoreani e di operare tramite transazioni non custodial e smart contract, anziché gestire direttamente i fondi degli utenti.

La commissione ha respinto tali argomentazioni, affermando che caratteristiche tecniche come la decentralizzazione, le interfacce di trading e i book di ordini non esentano un servizio dal rispetto della legge sudcoreana.

Il presunto ideatore di uno schema Ponzi crypto da 165 milioni di dollari affronta accuse negli Stati Uniti dopo la deportazione dalle Fiji

Edward Zimbardi, il presunto ideatore di uno schema Ponzi da 165 milioni di dollari crypto, è stato restituito agli Stati Uniti dopo essere stato deportato dalle Fiji per affrontare accuse federali di frode e riciclaggio di denaro.

Lunedì, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia ha dichiarato che le autorità delle Fiji hanno deportato Zimbardi venerdì in coordinamento con l’FBI e il Dipartimento di Stato. Era previsto che comparisse davanti a un giudice magistrato federale a Los Angeles, mentre i procuratori chiedevano la sua custodia cautelare in attesa del procedimento in Georgia.

I procuratori sostengono che Zimbardi abbia promosso uno schema chiamato «The Crypto Program» da giugno 2022 ad agosto 2023, presentandolo come un investimento in pacchetti pubblicitari che prometteva rendimenti garantiti del 25% mensile. Secondo le accuse, migliaia di investitori hanno inviato oltre 165 milioni di dollari in crypto a wallet da lui controllati segretamente.

Invece di acquistare pacchetti pubblicitari, Zimbardi avrebbe effettuato operazioni rischiose in valuta estera per oltre 34 milioni di dollari, utilizzato gli investimenti successivi per pagare gli investitori precedenti e speso almeno 10 milioni di dollari in spese personali, tra cui una casa, veicoli di lusso e alimenti.

Zimbardi è stato incriminato l’8 luglio con 12 capi d’accusa per frode telematica, 12 capi d’accusa per riciclaggio di denaro e un capo d’accusa per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro. I procuratori sostengono che sia fuggito alle Fiji dopo aver appreso dell’indagine dell’FBI e che vi sia rimasto per oltre un anno.