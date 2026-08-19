Arthur Hayes assume il ruolo di CEO di Flop Labs in vista dell'airdrop del quarto trimestre

Hayes ha rivelato il suo nuovo ruolo di CEO di Flop Labs e ha anticipato un «airdrop massiccio» da parte del protocollo di inferenza dell'IA nel quarto trimestre del 2026.

Il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes ha dichiarato che guiderà Flop Labs e ha aggiornato il suo profilo su X per identificarsi come CEO della società. Flop Labs sta sviluppando una rete proposta attraverso la quale gli agenti di IA pagherebbero per la potenza di calcolo e altri servizi.

«Sto uscendo dalla pensione per guidare @flop_labs», ha dichiarato Hayes in un post su X di martedì.

Cointelegraph ha contattato Hayes per un commento e ha chiesto se questa posizione avrebbe influenzato il suo attuale ruolo di chief investment officer di Maelstrom Fund.

Hayes ha dichiarato che Flop prevede un «airdrop massiccio» nel quarto trimestre del 2026, prima del lancio del blocco genesi della rete all'inizio del 2027. Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito.

Flop si presenta come un «protocollo di inferenza utile fondata da Arthur Hayes», in cui gli agenti di IA spendono il token nativo del protocollo, Flop (FLOP), per i servizi di inferenza e memoria decentralizzata.

Hayes ha cofondato l'exchange di criptovalute BitMEX nel 2014, ma si è dimesso dal ruolo di CEO nell'ottobre 2020. Nel luglio 2026, BitMEX ha annunciato che avrebbe chiuso il suo exchange il 23 settembre.

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