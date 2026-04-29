Jean-Didier Berger, ministro delegato presso il ministro dell’Interno francese, ha affermato che le autorità stanno adottando misure per proteggere gli investitori in criptovalute dalla crescente minaccia di rapimenti a scopo di estorsione e attacchi di tipo «crypto-wrench» nel Paese.

Intervenendo alla Paris Blockchain Week, Berger ha dichiarato che il suo ufficio ha adottato “misure preventive” contro gli attacchi con chiavi inglesi legati alle criptovalute, tra cui il lancio di una piattaforma di prevenzione che ha raccolto migliaia di iscrizioni. Ha aggiunto che sta collaborando con il ministro dell'Interno Laurent Nuñez su quello che ha descritto come un piano più serio nelle prossime settimane.

Le sue dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo un altro rapimento legato alle criptovalute segnalato in Francia questa settimana, in cui una madre e suo figlio di 11 anni sarebbero stati rapiti lunedì in Borgogna da quattro sospetti che hanno chiesto un riscatto di 400.000 euro (471.000 dollari) al padre, un imprenditore nel settore delle criptovalute. Le autorità hanno catturato i sospetti e liberato le vittime martedì mattina, ha riferito l'emittente France24, citando l'ufficio del procuratore di Parigi.

La Francia è diventata uno dei centri più importanti per i cosiddetti attacchi “wrench”, in cui le vittime vengono minacciate o aggredite per costringerle a trasferire asset digitali, e il governo è ora sottoposto a crescenti pressioni affinché intervenga.

Jean-Didier Berger, ministro delegato presso il ministro dell'Interno francese, durante un intervento alla Paris Blockchain Week del 2026. Fonte: Cointelegraph

In Francia si registra allarmante aumento di attacchi

Dall'inizio dell'anno, in Francia sono stati segnalati 41 casi di rapimento legati alle criptovalute, il che significa che nel 2026 si è verificato in media un attacco di questo tipo ogni 2,5 giorni, come riportato mercoledì dall'emittente locale RTL.

Gli attacchi wrench sono aumentati del 75% nel 2025, raggiungendo 72 casi verificati in tutto il mondo, secondo la piattaforma di sicurezza informatica CertiK. La Francia ha registrato il maggior numero di incidenti nel corso del 2025, con 19 attacchi Wrench confermati, mentre l'Europa ha rappresentato circa il 40% degli incidenti globali.

Attacchi wrench nel 2025: dati chiave. Fonte: CertiK

In un altro episodio, una coppia francese di circa 60 anni è stata derubata di 1 milione di dollari in Bitcoin (BTC) da criminali che si spacciavano per agenti di polizia, come riportato da Cointelegraph il 10 marzo.

Un mese prima, a febbraio, la polizia francese ha arrestato sei persone in relazione al rapimento di una magistrata e di sua madre, nell’ambito di un attacco con richiesta di riscatto legato alle criptovalute che aveva come obiettivo il compagno della magistrata, un imprenditore del settore delle criptovalute.