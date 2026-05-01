Evan Tangeman, un ventiduenne residente in California, è stato condannato venerdì a 70 mesi di reclusione per il suo ruolo in un'organizzazione criminale che ha sottratto alle vittime circa 263 milioni di dollari in criptovalute tramite truffe di ingegneria sociale e furti con scasso.

Tangeman si è dichiarato colpevole delle accuse nel dicembre 2025 e ha ammesso di aver aiutato i membri dell'organizzazione criminale a riciclare almeno 3,5 milioni di dollari di fondi illeciti, secondo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Ha inoltre ricevuto tre anni di libertà vigilata oltre alla pena detentiva per il suo ruolo nel piano, ha affermato il DOJ.

“Questa organizzazione criminale era fondata su un'avidità così sfacciata da rasentare il ridicolo. Hanno rubato milioni, li hanno spesi in conti da mezzo milione di dollari nei locali notturni, in Lamborghini e in Rolex”, ha dichiarato Jeanine Pirro, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia (DC). Ha aggiunto:

“Evan Tangeman non si è limitato a riciclare il denaro che alimentava quello stile di vita. Quando i suoi complici sono stati arrestati, ha cercato di distruggere le prove. Questo è un segno di consapevolezza di colpa, e questa Procura e il tribunale lo hanno trattato di conseguenza.”

La sentenza arriva in un momento in cui le perdite causate da truffe e attacchi informatici nel settore delle criptovalute hanno raggiunto i 482 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, in un contesto caratterizzato da un aumento delle organizzazioni criminali che prendono di mira gli utenti di criptovalute attraverso truffe di ingegneria sociale e aggressioni fisiche.

Francia alle prese con aumento di wrench attack

Secondo Pavel Durov, cofondatore della piattaforma di messaggistica Telegram, nel 2026 la Francia ha registrato un forte aumento degli «attacchi con la chiave inglese», ovvero violente aggressioni fisiche e furti con scasso ai danni di utenti di criptovalute.

Solo nel primo trimestre del 2026 si sono verificati 41 rapimenti di possessori di criptovalute francesi, ha affermato Durov in un post su X.

Egli ha attribuito l'aumento dei furti violenti alle fughe di dati fiscali che espongono le partecipazioni e le identità dei possessori di criptovalute nel paese e ha accusato i funzionari francesi di vendere questi dati fiscali alla criminalità organizzata.

Intervenendo alla Paris Blockchain Week ad aprile, Jean-Didier Berger, ministro delegato presso il ministro dell'Interno francese, ha dichiarato che il governo avrebbe adottato «misure preventive» per ridurre il numero di attacchi con chiavi inglesi nel Paese.



