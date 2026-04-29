Secondo alcuni dirigenti del settore, che hanno sottolineato le differenze strutturali tra i mercati dei capitali statunitensi ed europei, è improbabile che le aziende europee che stanno valutando strategie di tesoreria basate sul Bitcoin riescano a replicare il modello introdotto da Michael Saylor.

Intervenendo alla Paris Blockchain Week 2026, Thomas Vogel, socio degli uffici di Parigi e Francoforte dello studio legale Latham & Watkins, ha affermato che i vincoli relativi all’emissione di strumenti finanziari in Europa differiscono in modo significativo da quelli statunitensi, rendendo difficile una replica diretta del modello.

“Se si emettono titoli convertibili negli Stati Uniti, i vincoli non sono gli stessi di quando li si emette da un bilancio francese o da un bilancio in Europa”, ha detto Vogel, sottolineando le differenze in termini di profondità del mercato, regolamentazione e comportamento degli investitori.

Alexandre Laizet, responsabile della strategia Bitcoin (BTC) presso la società di tesoreria francese Capital B, ha affermato che le aziende europee stanno invece guardando alle infrastrutture di mercato locali, compresi i mercati pubblici francesi e le strutture con sede in Lussemburgo, per raccogliere capitali legati all'esposizione al Bitcoin.

Queste osservazioni suggeriscono che il modello di tesoreria europeo basato sul Bitcoin è destinato a evolversi come un adattamento locale piuttosto che come una copia diretta del playbook statunitense di Strategy.

Tavola rotonda sul modello di tesoreria Bitcoin a Parigi. Fonte: Paris Blockchain Week

Numero azionisti quotati in Europa rimane esiguo

Un numero crescente di società europee quotate in borsa detiene ora Bitcoin nei propri bilanci, ma il mercato rimane frammentato tra società a piccola e media capitalizzazione.

Secondo i dati di BitcoinTreasuries.net, la società tedesca Bitcoin Group SE deteneva 3.605 BTC per un valore di circa 268 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo, sebbene non abbia reso noto il proprio costo medio né i propri profitti e perdite.

Capital B deteneva 2.925 BTC a un costo medio di 99.932 dollari per Bitcoin, il che riflette una perdita non realizzata di circa il 25,6%. Al contrario, Sequans Communications, anch'essa con sede in Francia, deteneva 2.139 BTC, senza che fossero stati resi noti i dati relativi al costo e alla performance.

Altri nomi europei mostrano una pressione simile a causa dei recenti movimenti di prezzo. La società olandese Treasury deteneva 1.111 BTC a un costo medio di 111.857 dollari, il che rappresenta una perdita non realizzata di circa il 33,5%, mentre il gruppo svedese H100 deteneva 1.051 BTC a un costo medio di 114.615 dollari, con una perdita non realizzata di circa il 35,1%

Il divario in termini di scala rimane significativo rispetto agli Stati Uniti. Lunedì, Strategy ha acquisito 13.927 Bitcoin per circa 1 miliardo di dollari in una sola settimana, portando il proprio patrimonio totale a 780.897 BTC.