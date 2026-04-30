Circle, emittente di stablecoin, ha lanciato USDC Bridge, una nuova interfaccia utente basata sul Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) che mira a semplificare i trasferimenti nativi cross-chain della stablecoin USDC.

Venerdì, l'account USDC X di Circle ha dichiarato che il bridge consente agli utenti di trasferire la stablecoin USDC (USDC) in modo “prevedibile e trasparente”, citando un meccanismo di trasferimento nativo di burn-and-mint e l'assenza di complessità del bridge.

Le commissioni gas saranno gestite automaticamente, le commissioni saranno mostrate in anticipo e saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sullo stato durante tutto il trasferimento, ha aggiunto Circle.

USDC Bridge si basa sul CCTP di Circle, introdotto nell'aprile 2023, che facilita centinaia di milioni di trasferimenti di stablecoin ogni giorno.

Il CCTP ha eliminato la necessità di versioni “wrapped” e sintetiche di USDC.

I bridge cross-chain mirano a rendere interoperabile l'ecosistema crypto nel suo complesso, facendolo funzionare come una rete unificata anziché come un insieme di blockchain frammentate e isolate.

Rendere i bridge il più semplici e facili da usare possibile è stato un punto focale per molte aziende di infrastrutture crypto.

In passato, i bridge hanno confuso gli utenti e probabilmente hanno rallentato l'adozione delle criptovalute, specialmente per i principianti che faticano a districarsi tra interfacce dei bridge, rotte di scambio e commissioni gas.

USDC Bridge supporta più di una dozzina di blockchain

Cointelegraph ha scoperto che USDC Bridge supporta i trasferimenti di USDC tra almeno 17 blockchain compatibili con l'Ethereum Virtual Machine (EVM), tra cui Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Monad, Optimism, Polygon, Sonic e World Network.

Il CCTP di Circle supporta un numero più ampio di blockchain, tra cui Solana, Sui e Aptos, che non sono nativamente compatibili con l'EVM.

Mercoledì, Circle è stata colpita da un'azione collettiva per non aver congelato circa 230 milioni di dollari in USDC che sono transitati attraverso il suo CCTP a seguito dell'exploit del Drift Protocol del 1° aprile.

Circle è accusata di favoreggiamento nella conversione e negligenza.

Più di 100 membri sono coinvolti nell'azione collettiva. Lo studio legale che li rappresenta, Mira Gibb, chiede il risarcimento dei danni, con l'importo finale da determinarsi in sede di processo.