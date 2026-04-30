Le autorità ucraine hanno arrestato un membro di una rete criminale informatica internazionale ricercato dall’FBI con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro, in relazione a perdite che superano i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Europa.

Il sospettato è stato arrestato nella regione della Transcarpazia nel corso di un’operazione congiunta che ha coinvolto la Polizia Nazionale ucraina e altre unità di sicurezza interna, come ha riferito giovedì la polizia ucraina. Le autorità hanno dichiarato che l'uomo era ricercato a livello internazionale da tempo ed è stato infine rintracciato a Uzhhorod, dove viveva sotto falsa identità utilizzando documenti contraffatti.

“Ha emesso documenti fittizi sulla propria morte e ha continuato a vivere in Ucraina come una persona “nuova”, utilizzando documenti falsi”, hanno affermato i pubblici ministeri, aggiungendo che riciclava i proventi illeciti attraverso l’acquisto di proprietà, spesso utilizzando i parenti come intermediari per nascondere la proprietà e i flussi finanziari.

Il sospettato faceva parte di un più ampio sindacato informatico che utilizzava software dannoso per raccogliere dati personali e registri aziendali, utilizzando successivamente tali informazioni per estorcere denaro alle vittime, chiedendo pagamenti in cambio del silenzio o della restituzione del materiale rubato, secondo quanto riportato nell’annuncio. Il piano prendeva di mira individui e istituzioni sia negli Stati Uniti che in Europa.

Ucraina sequestra $3 milioni in crypto

Nel corso delle indagini, le autorità hanno sequestrato beni per un valore di circa 11 milioni di dollari, tra cui contanti, immobili, veicoli e criptovalute per un valore di circa 3 milioni di dollari.

Polizia ucraina sequestra criptovalute. Fonte: Prosecutor General Ruslan Kravchenko

Le autorità hanno inoltre segnalato discrepanze tra il reddito dichiarato e il patrimonio detenuto dai presunti complici, evidenziando un accumulo di ricchezza non giustificato pari a decine di milioni di grivna ucraine. Secondo gli investigatori, la traccia finanziaria ha permesso di ricostruire parti della rete di riciclaggio e di confermare la portata dell’operazione. Sono stati inoltre identificati altri due complici collegati all’operazione di riciclaggio.

Il sospettato deve rispondere di accuse ai sensi delle disposizioni del codice penale ucraino relative alla falsificazione di documenti e al riciclaggio di denaro. Anche i suoi presunti complici sono stati incriminati e rimangono in custodia cautelare.

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Ucraina smaschera altri gruppi di hacker

All'inizio di quest'anno, l'Ucraina, gli Stati Uniti e la Germania hanno smascherato un altro gruppo di hacker transnazionale responsabile del blocco dei sistemi di almeno 11 aziende americane e della richiesta di riscatti in criptovaluta. Il procuratore generale Ruslan Kravchenko ha dichiarato che gli attacchi hanno causato danni stimati in 1,5 milioni di dollari e che il gruppo era composto da oltre 20 membri, di cui sette con base in Ucraina.

Le autorità hanno effettuato perquisizioni presso le abitazioni di due sospetti ucraini, sequestrando computer, telefoni, contanti e documenti. Uno dei sospetti era anche collegato alla diffusione del malware BlackBasta.