La carta multi-asset consente ai clienti statunitensi di spendere criptovalute e valute fiat e di ottenere cashback, mentre la società madre di Kraken amplia la propria presenza nei servizi finanziari.

L’app di pagamento di Kraken, Krak, ha lanciato negli Stati Uniti una carta di debito multi-asset, consentendo ai clienti di spendere criptovalute e valute fiat e di ottenere fino al 2% di cashback in dollari o Bitcoin (BTC).

La carta supporta più di 600 valute e asset, con le disponibilità convertite in dollari statunitensi al momento dell’acquisto. Un singolo acquisto può attingere a più saldi, consentendo agli utenti di stabilire l’ordine in cui vengono spesi gli asset, secondo un annuncio di martedì.

La carta è emessa da Lead Bank sulla rete Visa e supportata da Stripe Issuing, con versioni fisiche e virtuali disponibili per i clienti statunitensi idonei. La società ha affermato che i tassi di cashback dipendono dalla media degli asset detenuti su Krak, Kraken e Kraken Pro.

Krak sta posizionando la carta come alternativa ai programmi di ricompense basati sul credito. Un sondaggio di Morning Consult condotto su 2.001 adulti statunitensi e commissionato da Krak ha rilevato che il 42% dei titolari di carte di credito teme di riuscire a saldare il proprio saldo mensile, mentre il 60% degli intervistati ha dichiarato che passerebbe a una carta di debito che offre ricompense senza contrarre debiti.

L’app consumer di Kraken per la gestione del denaro e i pagamenti ha emesso più di 135.000 carte multi-asset nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo dal suo lancio nel dicembre 2025, ha dichiarato la società.

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Payward punta ad ampliare la propria offerta di servizi finanziari

Payward ha puntato ad ampliare la propria linea di prodotti per i servizi finanziari.

Il co-CEO della società madre di Kraken, Arjun Sethi, ha discusso della strategia più ampia martedì al Wyoming Blockchain Symposium, compresa la sua espansione in ulteriori classi di asset e nei servizi finanziari.

“Quando inizi ad espanderti in più classi di asset, in generale diventi meno vulnerabile a mercati molto specifici”, ha affermato Sethi.

Ha aggiunto che Payward offre ora servizi bancari e ha descritto la tokenizzazione come “una parte importante” del più ampio impegno della società volto ad ampliare la propria offerta finanziaria.

Ha inoltre paragonato le ambizioni della società a quelle delle principali istituzioni finanziarie tradizionali, affermando che la società deve costruire prodotti e servizi “non troppo diversi da quelli di JP Morgan o di un istituto finanziario”.

Le dichiarazioni di Sethi arrivano mentre i principali exchange di criptovalute ampliano le proprie attività oltre il trading spot di criptovalute, con Coinbase e altri operatori che si stanno espandendo in azioni, derivati, mercati predittivi, asset tokenizzati e prodotti pre-IPO.

Separatamente, Kraken martedì ha lanciato il trading di oltre 7.000 azioni quotate negli Stati Uniti per i clienti dello Spazio economico europeo (SEE).

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