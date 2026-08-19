Gli ETF su Bitcoin aggiungono 189 milioni di dollari mentre gli afflussi netti di agosto si avvicinano a 1 miliardo
Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato 189 milioni di dollari di afflussi martedì, portando gli afflussi netti di agosto a 951 milioni di dollari, mentre gli ETF su Ether hanno aggiunto 71,5 milioni di dollari.
Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato 189,3 milioni di dollari di afflussi netti martedì, portando gli afflussi netti di agosto a circa 951 milioni di dollari.
Gli ultimi guadagni hanno fatto seguito ai 297,6 milioni di dollari di afflussi netti registrati lunedì, portando il totale dei due giorni a 487 milioni di dollari, ovvero più della metà degli afflussi netti dei fondi finora questo mese, secondo i dati di SoSoValue.
L’iShares Bitcoin Trust di BlackRock ha guidato gli afflussi della giornata con 143,6 milioni di dollari, mentre il Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity ha aggiunto 23,9 milioni di dollari.
La ripresa ha fatto seguito a tre sessioni consecutive di deflussi netti dal 12 al 14 agosto, durante le quali i fondi hanno perso circa 250 milioni di dollari.
Gli afflussi netti cumulativi negli ETF spot su Bitcoin statunitensi ammontavano a circa 52,28 miliardi di dollari, mentre le attività nette totali avevano raggiunto circa 79,3 miliardi di dollari.
Nel frattempo, gli ETF spot su Ether hanno registrato 71,5 milioni di dollari di afflussi netti martedì, portando gli afflussi netti di agosto a circa 345 milioni di dollari.
Bitcoin è stato scambiato a 64.234 dollari al momento della stesura, mentre Ether era quotato a 1.914 dollari, secondo CoinGecko.
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