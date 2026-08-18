Bitcoin è tornato a 65.000 $ per la prima volta in una settimana, mentre una nuova volatilità del prezzo di BTC ha accompagnato le dichiarazioni degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz era “aperto e operativo”.

Bitcoin (BTC) ha raggiunto i 65.000 $ dopo l’apertura di Wall Street di martedì, mentre le azioni statunitensi sono rimbalzate nonostante le tensioni geopolitiche.





Punti chiave:





Bitcoin raggiunge i 65.000 $ per la prima volta dal 10 agosto, mentre gli asset rischiosi affrontano nuovi segnali dagli Stati Uniti e dall’Iran.

L’analisi avverte del forte aumento dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni, che hanno raggiunto il massimo da 29 anni al 5,34%.

L’analisi del prezzo di BTC segnala il momento della decisione per una struttura di fondo testa e spalle.





Bitcoin diverge dalle azioni statunitensi mentre Trump afferma che lo Stretto di Hormuz è “aperto”





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD consolidava i guadagni della settimana, mentre l’S&P 500 rimbalzava da 7.696, il livello più basso dal 4 agosto.





Grafico a quattro ore di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Questo è avvenuto dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una mappa della rotta petrolifera dello Stretto di Hormuz, chiuso, dove era indicata come “nuovo territorio statunitense”.





Sia gli Stati Uniti sia l’Iran rivendicano il controllo di Hormuz, mentre Trump ha minacciato l’alleato statunitense Oman di un’azione militare per i suoi piani di collaborare con l’Iran sull’imposizione di pedaggi al traffico marittimo. In un post successivo, Trump ha confermato che un’ulteriore diplomazia con l’Iran non era all’ordine del giorno.





“Non ci sono colloqui o conversazioni in corso, né programmati, con la Repubblica Islamica dell’Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore e operativo. Lo Stretto di Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine marine sono state rimosse o fatte detonare”, ha scritto.





Grafico giornaliero dell’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Come lunedì, il petrolio ha evitato una forte volatilità, con il greggio WTI in calo dell’1% a 84 $ al barile al momento della stesura. I titoli di Stato statunitensi hanno continuato a mostrare tensioni, con il rendimento dei titoli a 30 anni che ha raggiunto il 5,34%, il livello più alto dal gennaio 2007.





“I prezzi delle obbligazioni stanno lanciando segnali d’allarme”, ha scritto l’analista di BNY Mellon Geoff Yu in una nota di ricerca citata dal New York Times. Yu ha affermato che il rialzo è avvenuto mentre “gli investitori chiedono una maggiore compensazione per il rischio d’inflazione”, attribuendo inoltre il rialzo all’indebitamento del governo.





Grafico mensile dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il prezzo di BTC affronta il test di un rimbalzo cruciale





Aggiornando i follower su X su BTC/USD, il trader e analista Aksel Kibar ha individuato il completamento di un potenziale pattern inverso testa e spalle a 62.300 $.





Correlato: Il picco del prezzo di Bitcoin a 64.500 $ è stata una “trappola di liquidità a basso volume”: analisi





“Se $BTCUSD deve rimbalzare, deve farlo da qui”, ha sostenuto lunedì.





Kibar ha indicato un obiettivo di 53.000 $ nel caso in cui la struttura testa e spalle fallisse, con 76.000 $ come potenziale obiettivo al rialzo qualora il rimbalzo proseguisse.





Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar su X.com





In precedenza, Cointelegraph ha riferito che gli investitori in perdita contribuivano all’incapacità di Bitcoin di rompere al rialzo. Il suo rimbalzo a 64.500 $ si è inoltre fermato al di sotto di una linea di tendenza superiore, la media mobile esponenziale (EMA) a 50 mesi. Questa media mobile è ora posizionata come resistenza a 65.827 $.



