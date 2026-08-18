I mercati dei derivati di Bitcoin hanno creato uno short squeeze che lunedì ha spinto il prezzo di BTC al rialzo del 3%.

Le liquidazioni degli short su Bitcoin (BTC) hanno raggiunto il livello più alto in quasi un mese, mentre lunedì il prezzo ha toccato i 64.500 $, secondo nuovi dati.





Punti chiave:

Bitcoin ha superato i 64.000 $ grazie a uno short squeeze sui mercati dei derivati, secondo CryptoQuant.

Un reset al ribasso in corso del tasso di finanziamento dallo 0,006% allo 0,003% nell'arco di 24 ore potrebbe significare ulteriori short squeeze.

L’assenza di domanda sul mercato spot solleva dubbi sulla sostenibilità del rialzo dopo una settimana di deflussi netti dagli ETF pari a 267,2 milioni di dollari.





Liquidazioni degli short su Bitcoin vicine ai massimi mensili





BTC/USD è salito dopo la chiusura settimanale di domenica, guadagnando fino al 3% lunedì e raggiungendo i massimi settimanali di 64.550 $ su Bitstamp.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Analizzando la spinta alla base degli ultimi rialzi del prezzo di BTC, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha indicato la scarsa liquidità dei mercati e gli squilibri nei tassi di finanziamento tra gli exchange.





Prima del rimbalzo di lunedì, BTC si aggirava intorno ai 62.750 $. A questo livello, i tassi di finanziamento tra gli exchange hanno iniziato a divergere. Gli short erano dominanti sulle principali piattaforme, come Binance, Bybit, OKX e Deribit, mentre il tasso di finanziamento su HTX è brevemente schizzato allo 0,05%.





I tassi di finanziamento si riferiscono ai pagamenti periodici scambiati tra trader long e short sui mercati dei derivati di Bitcoin per mantenere le proprie posizioni. Tassi di finanziamento aggregati positivi mostrano che i trader long stanno pagando attivamente gli short, mentre per i tassi di finanziamento negativi vale il contrario.





«Questa posizione short affollata è stata il principale catalizzatore, alimentando uno short squeeze che ha spinto i prezzi al rialzo», ha continuato CryptoQuant.





Grafico a un’ora di BTC/USD con i dati sui tassi di finanziamento degli exchange (screenshot). Fonte: CryptoQuant





I dati indicano che lunedì le liquidazioni totali degli short su Bitcoin hanno raggiunto i 637 BTC, il dato giornaliero più alto dal 21 luglio.





Descrivendo l’evento come una «trappola di liquidità a bassi volumi», CryptoQuant ha comunque suggerito che il mercato potrebbe assistere a ulteriori short squeeze, con i tassi di finanziamento già nuovamente in calo mentre i trader aumentano l’esposizione short.

Liquidazioni degli short su Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





La domanda cruciale sul mercato spot resta assente





In precedenza, Cointelegraph ha riferito che i mercati dei futures su Bitcoin rappresentavano la maggior parte del volume di scambi nell’intervallo attuale, mentre i trader spot erano in gran parte disinteressati.





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In un’ulteriore analisi pubblicata lunedì, CryptoQuant ha definito la mancanza di domanda sul mercato spot il principale ostacolo a un rialzo sostenuto, insieme all’assenza di afflussi negli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti.





«Una rottura al di sotto dei 60.000 $, accompagnata da un aumento degli afflussi sugli exchange, indebolirebbe la struttura e aumenterebbe il rischio di ribasso verso i 50.000 $. La pressione di vendita si sta raffreddando, ma la domanda deve ancora tornare», ha commentato.





I compratori recenti che sono ancora in perdita sulla loro allocazione in BTC hanno contribuito a consolidare l’attuale intervallo di scambio. I detentori a breve termine — wallet che conservano un UTXO per meno di 155 giorni — hanno la loro base di costo intorno ai 68.700 $, rafforzando quel livello come resistenza.



