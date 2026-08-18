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Scritto da William SubergAutoreRecensito da Charles BennettRedattore

Il rialzo del prezzo di Bitcoin a 64,5.000 $ è stata una «trappola di liquidità a bassi volumi»: analisi

MercatiPubblicato18 ago 2026

I mercati dei derivati di Bitcoin hanno creato uno short squeeze che lunedì ha spinto il prezzo di BTC al rialzo del 3%.

Le liquidazioni degli short su Bitcoin (BTC) hanno raggiunto il livello più alto in quasi un mese, mentre lunedì il prezzo ha toccato i 64.500 $, secondo nuovi dati.


Punti chiave:

  • Bitcoin ha superato i 64.000 $ grazie a uno short squeeze sui mercati dei derivati, secondo CryptoQuant.
  • Un reset al ribasso in corso del tasso di finanziamento dallo 0,006% allo 0,003% nell'arco di 24 ore potrebbe significare ulteriori short squeeze.
  • L’assenza di domanda sul mercato spot solleva dubbi sulla sostenibilità del rialzo dopo una settimana di deflussi netti dagli ETF pari a 267,2 milioni di dollari.


Liquidazioni degli short su Bitcoin vicine ai massimi mensili 


BTC/USD è salito dopo la chiusura settimanale di domenica, guadagnando fino al 3% lunedì e raggiungendo i massimi settimanali di 64.550 $ su Bitstamp. 


Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView


Analizzando la spinta alla base degli ultimi rialzi del prezzo di BTC, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha indicato la scarsa liquidità dei mercati e gli squilibri nei tassi di finanziamento tra gli exchange.


Prima del rimbalzo di lunedì, BTC si aggirava intorno ai 62.750 $. A questo livello, i tassi di finanziamento tra gli exchange hanno iniziato a divergere. Gli short erano dominanti sulle principali piattaforme, come Binance, Bybit, OKX e Deribit, mentre il tasso di finanziamento su HTX è brevemente schizzato allo 0,05%.


I tassi di finanziamento si riferiscono ai pagamenti periodici scambiati tra trader long e short sui mercati dei derivati di Bitcoin per mantenere le proprie posizioni. Tassi di finanziamento aggregati positivi mostrano che i trader long stanno pagando attivamente gli short, mentre per i tassi di finanziamento negativi vale il contrario.


«Questa posizione short affollata è stata il principale catalizzatore, alimentando uno short squeeze che ha spinto i prezzi al rialzo», ha continuato CryptoQuant.


Grafico a un’ora di BTC/USD con i dati sui tassi di finanziamento degli exchange (screenshot). Fonte: CryptoQuant


I dati indicano che lunedì le liquidazioni totali degli short su Bitcoin hanno raggiunto i 637 BTC, il dato giornaliero più alto dal 21 luglio.


Descrivendo l’evento come una «trappola di liquidità a bassi volumi», CryptoQuant ha comunque suggerito che il mercato potrebbe assistere a ulteriori short squeeze, con i tassi di finanziamento già nuovamente in calo mentre i trader aumentano l’esposizione short.

Liquidazioni degli short su Bitcoin. Fonte: CryptoQuant


La domanda cruciale sul mercato spot resta assente


In precedenza, Cointelegraph ha riferito che i mercati dei futures su Bitcoin rappresentavano la maggior parte del volume di scambi nell’intervallo attuale, mentre i trader spot erano in gran parte disinteressati. 


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In un’ulteriore analisi pubblicata lunedì, CryptoQuant ha definito la mancanza di domanda sul mercato spot il principale ostacolo a un rialzo sostenuto, insieme all’assenza di afflussi negli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti.


«Una rottura al di sotto dei 60.000 $, accompagnata da un aumento degli afflussi sugli exchange, indebolirebbe la struttura e aumenterebbe il rischio di ribasso verso i 50.000 $. La pressione di vendita si sta raffreddando, ma la domanda deve ancora tornare», ha commentato.


I compratori recenti che sono ancora in perdita sulla loro allocazione in BTC hanno contribuito a consolidare l’attuale intervallo di scambio. I detentori a breve termine — wallet che conservano un UTXO per meno di 155 giorni — hanno la loro base di costo intorno ai 68.700 $, rafforzando quel livello come resistenza.


Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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