Il Bitcoin Policy Institute e altri operatori del settore hanno esortato le aziende AI a offrire un accesso anticipato ai propri modelli all’avanguardia, al fine di supportare gli sviluppatori di Bitcoin e quelli open source nei loro sforzi in materia di sicurezza informatica.

Un gruppo di aziende operanti nel settore delle criptovalute ha esortato i laboratori all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) a concedere agli sviluppatori di Bitcoin l’accesso anticipato ai loro modelli più avanzati.

La lettera, pubblicata lunedì dal Bitcoin Policy Institute (BPI), sottolinea che molti difensori delle risorse digitali, compresi gli sviluppatori di Bitcoin Core, non hanno accesso ai programmi informatici dei laboratori e possono essere ostacolati dai meccanismi di protezione dei sistemi all’avanguardia disponibili al pubblico, costringendoli a fare affidamento su modelli open-source meno avanzati.

I firmatari hanno esortato i laboratori all’avanguardia nel campo dell’IA a «istituire o ampliare programmi permanenti di accesso fidato per i sostenitori qualificati dell’infrastruttura finanziaria open source».

La lettera sottolinea che il software open source supporta infrastrutture digitali e finanziarie critiche, mentre il solo Bitcoin (BTC) garantisce un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari. Aggiunge inoltre che una vulnerabilità nell’infrastruttura open source può mettere a rischio i risparmi di una vita.

La lettera aperta è stata firmata congiuntamente da numerose aziende e organizzazioni del settore crypto, tra cui l’African Bitcoin Institute, Anchorage Digital, BitGo, Bitwise, Blockstream, Bull Bitcoin, MARA, Kraken, Ledger e Trezor, tra le altre.

Sostenitori open source devono poter accedere a tecnologie di punta AI

La lettera affermava che l’IA all’avanguardia sta cambiando l’economia della ricerca sulla sicurezza e delle operazioni informatiche, poiché i modelli avanzati sono in grado di analizzare vasti codici sorgente, identificare potenziali punti deboli e accelerare il lavoro tecnico complesso sia per i difensori che per gli avversari.

Si affermava inoltre che l’IA all’avanguardia potrebbe diventare una delle “tecnologie difensive più potenti mai sviluppate”, aggiungendo:

«Senza programmi di accesso dedicati, i responsabili della sicurezza potrebbero non disporre degli strumenti necessari per stare al passo con l’evoluzione delle minacce che gravano sull’infrastruttura di cui si occupano.»

Il BPI ha dichiarato di aver ricevuto diverse segnalazioni indipendenti da parte dei responsabili della manutenzione di progetti open source, secondo cui alcuni attori sofisticati, tra cui potenziali avversari stranieri, utilizzerebbero capacità avanzate di intelligenza artificiale per portare avanti gli attacchi.

Totale degli attacchi informatici nel settore crypto per importo mensile, grafico storico. Fonte: DefiLlama

L’attività di hacking nel settore ha registrato un’impennata nell’aprile 2026, quando alcuni malintenzionati hanno sottratto oltre 634 milioni di dollari dalle piattaforme di criptovalute: si tratta del totale mensile più elevato dall’attacco a Bybit, che nel febbraio 2025 aveva contribuito a far lievitare le perdite a circa 1,4 miliardi di dollari, secondo i dati di DefiLlama.

I progressi nell’individuazione delle vulnerabilità assistita dall’intelligenza artificiale hanno sollevato preoccupazioni in tutto il settore della sicurezza crypto. Nuovi modelli come Claude Opus 4.8 e ChatGPT 5.5 hanno contribuito a quella che Mitchell Amador, CEO della piattaforma di bug bounty Immunefi, ha descritto come una “apocalisse delle vulnerabilità” per l’industria crypto.