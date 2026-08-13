Totale degli attacchi informatici nel settore crypto per importo mensile, grafico storico. Fonte: DefiLlama
L’attività di hacking nel settore ha registrato un’impennata nell’aprile 2026, quando alcuni malintenzionati hanno sottratto oltre 634 milioni di dollari dalle piattaforme di criptovalute: si tratta del totale mensile più elevato dall’attacco a Bybit, che nel febbraio 2025 aveva contribuito a far lievitare le perdite a circa 1,4 miliardi di dollari, secondo i dati di DefiLlama.
I progressi nell’individuazione delle vulnerabilità assistita dall’intelligenza artificiale hanno sollevato preoccupazioni in tutto il settore della sicurezza crypto. Nuovi modelli come Claude Opus 4.8 e ChatGPT 5.5 hanno contribuito a quella che Mitchell Amador, CEO della piattaforma di bug bounty Immunefi, ha descritto come una “apocalisse delle vulnerabilità” per l’industria crypto.