Tether (USDT), la stablecoin più capitalizzata, ha perso 4 miliardi di dollari di market cap in soli due mesi, benché gli andamenti storici indichino che la fase di ribasso sia ormai quasi giunta al termine.

Calo su USDT rende incerta l'accelerazione delle vendite di Bitcoin

La piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant, in un blog post pubblicato la scorsa settimana, ha segnalato che la capitalizzazione di mercato sta “subendo una delle contrazioni più marcate mai registrate”.

“Il deterioramento ha subito un’ulteriore accelerazione: negli ultimi 11 giorni sono scomparsi quasi 870 milioni di dollari di offerta di USDT, a dimostrazione del fatto che la contrazione non è semplicemente un effetto residuo dei precedenti rimborsi”, scrivono gli analisti.

I dati di CryptoQuant indicano che, al 10 agosto, la media mobile semplice (SMA) a 30 giorni della variazione della capitalizzazione di mercato dell’USDT su 60 giorni era pari a -4,88 miliardi di dollari.

Variazione della capitalizzazione di mercato di USDT negli ultimi 60 giorni rispetto al cambio BTC/USD. Fonte: CryptoQuant

L’entità del calo ricorda i bear market delle criptovalute e rivaleggia con i più grandi mai osservati. La sua gravità ha implicazioni per Bitcoin e per la ripresa del mercato in generale. Le stablecoin rappresentano una fonte chiave di liquidità e, quando questa si esaurisce, il capitale o la “dry powder” disponibile per gli investimenti diminuisce, evidenziando una mancanza di interesse da parte degli investitori a intervenire a un determinato prezzo.

«L’avvertenza è che la correlazione tra i flussi di USDT e il prezzo di BTC non stabilisce un nesso di causalità. Probabilmente entrambi rispondono alle stesse condizioni di avversione al rischio, con i rimborsi che accelerano parallelamente alle vendite spot piuttosto che precederle in modo rigoroso», hanno affermato gli analisti di CryptoQuant. Hanno aggiunto:

«I periodi di espansione sostenuta di USDT hanno generalmente coinciso con fasi di maggiore forza del prezzo di Bitcoin, mentre le contrazioni prolungate hanno accompagnato una domanda più debole, correzioni più marcate e un deterioramento delle condizioni di mercato.»

Variazione della capitalizzazione di mercato di USDT su 60 giorni rispetto a BTC/USD. Fonte: CryptoQuant

Il periodo di contrazione più marcata in 60 giorni della capitalizzazione di mercato di USDT si è concluso il 13 luglio, quando ha raggiunto i -5,72 miliardi di dollari.

Allargando lo sguardo, CryptoQuant osserva che le fasi di contrazione più pronunciate si sono storicamente verificate nelle fasi finali delle flessioni del mercato macroeconomico.

“Storicamente, le fasi di contrazione più profonde di USDT hanno anche segnato i momenti in cui la pressione di vendita era più vicina all’esaurimento che a un’ulteriore accelerazione”, ha aggiunto.

Divergenza settimanale di RSI ricalca inversione tendenza simile al 2022

Questi risultati si aggiungono al crescente corpus di prove che suggerisce che l’attuale bear market sia nelle sue fasi finali.

Come continua a riportare Cointelegraph, il consenso tra gli operatori di mercato è sempre più orientato verso la formazione di un nuovo minimo macroeconomico per il Bitcoin prima della fine del 2026. Sia i confronti con i precedenti bear market che gli indicatori on-chain, tuttavia, indicano che la fase ribassista proseguirà nel breve termine.

L’analisi su BTC dell’8 agosto dell’analista indipendente William Clemente ha fatto eco a questa previsione, descrivendo al contempo la rete Bitcoin come «fondamentalmente sana».

«Penso che il Bitcoin sia “conveniente”, anche se potremmo assistere a un ulteriore calo nel corso dell’anno», ha sintetizzato.

Il suo successivo post su X ha evidenziato una divergenza rialzista in atto tra il cambio BTC/USD e l’indice di forza relativa (RSI) sui grafici settimanali — un classico indicatore anticipatore di un’inversione di tendenza del mercato che ha accompagnato la fine del bear market del 2022.

Grafico settimanale BTC/USD con divergenze di RSI evidenziate. Fonte: William Clemente su X.com