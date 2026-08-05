Quotidiano cinese avverte: Diffidate da truffe estorsive in Bitcoin che utilizzano nostro nome

Il China Business Journal riferisce che alcuni truffatori si sono spacciati per la testata, chiedendo Bitcoin in cambio della mancata pubblicazione di presunti articoli di inchiesta su alcune aziende prese di mira.

Il China Business Journal, un quotidiano affiliato allo Stato, ha avvertito che alcuni truffatori si stanno spacciando per la testata per estorcere denaro alle aziende, chiedendo Bitcoin in cambio della mancata pubblicazione di articoli compromettenti.

In una dichiarazione diffusa giovedì, il quotidiano ha affermato che i truffatori hanno utilizzato un indirizzo Proton Mail per contattare le aziende, sostenendo falsamente di aver scoperto informazioni negative grazie a indagini sotto copertura e minacciando di pubblicare il materiale a meno che non venissero pagati in Bitcoin.

La testata ha precisato che le e-mail non erano autorizzate e che la truffa sembrava costituire un reato.

Ha inoltre dichiarato di stare raccogliendo prove e di riservarsi il diritto di intraprendere azioni civili e penali nei confronti dei responsabili.

Fondato nel 1985, il China Business Journal è pubblicato dall’Istituto di Economia Industriale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, un’istituzione accademica gestita dal governo. Pur avendo un orientamento di mercato nella sua copertura giornalistica, opera sotto la supervisione dello Stato ed è considerato un quotidiano economico affiliato allo Stato.