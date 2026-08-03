Volume dei perpetual futures su RWA in percentuale rispetto al volume dei futures perpetui su Bitcoin su Hyperliquid e Binance. Fonte: Talos
I contratti legati alle azioni hanno rappresentato 22,8 miliardi di dollari del totale, seguiti dalle materie prime con 9,1 miliardi di dollari e dagli indici con 4,2 miliardi di dollari. Gli ETF hanno contribuito con circa 338 milioni di dollari, mentre il resto è stato costituito da contratti su valute estere, pre-IPO e altri contratti RWA.
All’inizio di luglio, Pantera Capital ha affermato che i futures perpetui potrebbero diventare uno strumento di trading di dominance al di là delle criptovalute, citando vantaggi quali il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’assenza di scadenze contrattuali, una gestione più semplice delle posizioni e una price discovery continua.
La crescita di Hyperliquid ha attirato l’attenzione della finanza tradizionale. L’amministratore delegato di Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher, la cui società possiede la Borsa di New York, ha recentemente esortato le autorità di regolamentazione a creare “parità di condizioni” per i futures perpetui on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sostenendo che le attuali strutture di mercato non dovrebbero impedire lo sviluppo del trading basato sulla blockchain.
Nonostante la crescita, i futures perpetui su RWA rimangono un segmento relativamente piccolo del più ampio mercato dei derivati sulle criptovalute. I dati di Talos mostrano un volume complessivo di trading di futures pari a circa 821,4 miliardi di dollari negli ultimi sette giorni, con i futures perpetui su RWA monitorati che rappresentano circa il 7,5% del totale.