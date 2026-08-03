Secondo Talos, questa settimana i futures perpetui legati ad azioni e materie prime tokenizzate hanno generato un volume di scambi quasi pari a quello dei futures perpetui su Bitcoin su due delle principali piattaforme dedicate a questi prodotti.

Il volume complessivo su sette giorni dei contratti perpetui su real-world asset (RWA) monitorati ha raggiunto i 61,7 miliardi di dollari, pari al 99,2% del volume dei contratti perpetui su Bitcoin su Hyperliquid e Binance, dove si concentra la maggior parte dell’attività di trading, ha riferito Talos a Cointelegraph in una sintesi inviata via e-mail, citando gli snapshot dei dati rilevati giovedì.

I contratti azionari tokenizzati hanno rappresentato il 57,8% del totale, seguiti dalle materie prime con il 28,2%.

Il valore degli RWA on-chain è cresciuto fino a circa 36,8 miliardi di dollari, escluse le stablecoin, secondo RWA.xyz. Anche i crypto exchange hanno ampliato la propria offerta oltre le criptovalute, quotando sempre più spesso azioni e materie prime tokenizzate insieme agli asset digitali.

Hyperliquid ha registrato 25,1 miliardi di dollari di volume di trading perpetuo di RWA durante la settimana dal 13 al 19 luglio, superando il volume combinato di tutte le altre categorie di contratti perpetui sulla sua piattaforma.

Il cofondatore e CEO di Circle, Jeremy Allaire, ha affermato in un post su X del 24 luglio che la crescita del trading di RWA su Hyperliquid segnala che i mercati crypto si stanno allontanando «dalla speculazione sulle materie prime digitali endogene».

Crescita prosegue anche in nuova settimana

I primi dati relativi a questa settimana indicano che la tendenza sta proseguendo. Il volume degli scambi sui contratti perpetui RWA ha già raggiunto i 37,2 miliardi di dollari, superando quello dei contratti perpetui su Bitcoin di circa il 9%, secondo i dati riportati nella dashboard di Talos.

Volume dei perpetual futures su RWA in percentuale rispetto al volume dei futures perpetui su Bitcoin su Hyperliquid e Binance. Fonte: Talos

I contratti legati alle azioni hanno rappresentato 22,8 miliardi di dollari del totale, seguiti dalle materie prime con 9,1 miliardi di dollari e dagli indici con 4,2 miliardi di dollari. Gli ETF hanno contribuito con circa 338 milioni di dollari, mentre il resto è stato costituito da contratti su valute estere, pre-IPO e altri contratti RWA.

All’inizio di luglio, Pantera Capital ha affermato che i futures perpetui potrebbero diventare uno strumento di trading di dominance al di là delle criptovalute, citando vantaggi quali il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’assenza di scadenze contrattuali, una gestione più semplice delle posizioni e una price discovery continua.

La crescita di Hyperliquid ha attirato l’attenzione della finanza tradizionale. L’amministratore delegato di Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher, la cui società possiede la Borsa di New York, ha recentemente esortato le autorità di regolamentazione a creare “parità di condizioni” per i futures perpetui on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sostenendo che le attuali strutture di mercato non dovrebbero impedire lo sviluppo del trading basato sulla blockchain.

Nonostante la crescita, i futures perpetui su RWA rimangono un segmento relativamente piccolo del più ampio mercato dei derivati sulle criptovalute. I dati di Talos mostrano un volume complessivo di trading di futures pari a circa 821,4 miliardi di dollari negli ultimi sette giorni, con i futures perpetui su RWA monitorati che rappresentano circa il 7,5% del totale.