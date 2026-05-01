Bitcoin ETF registrano $233 milioni di afflussi, riportando la settimana in territorio positivo
IBIT di BlackRock registra afflussi giornalieri pari a 233,1 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin statunitensi chiudono la settimana in territorio positivo.
Giovedì, gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato i maggiori afflussi giornalieri delle ultime tre settimane, raccogliendo 233,1 milioni di dollari.
L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato i guadagni con 183,4 milioni di dollari di afflussi netti, pari al 78,7% del totale giornaliero, secondo i dati di SoSoValue. Il BITB di Bitwise ha attirato 20,7 milioni di dollari, seguito dall’FBTC di Fidelity con 15,5 milioni di dollari, mentre diversi altri fondi hanno registrato afflussi di entità minore.
Ciò riporta i Bitcoin ETF in territorio positivo per la settimana, con afflussi netti pari a 203,84 milioni di dollari. A meno che venerdì non si registri un deflusso netto superiore a tale valore, i fondi potrebbero chiudere la loro quarta settimana consecutiva in territorio positivo.
Anche il mese di luglio è in territorio positivo con 437,8 milioni di dollari dopo gli afflussi di giovedì ed è sulla buona strada per interrompere una serie di due mesi di deflussi multimiliardari.
Al momento della stesura di questo articolo, il Bitcoin veniva scambiato a 64.338 dollari, in calo dell’1,8% rispetto alla settimana precedente, secondo CoinGecko.
Nel frattempo, giovedì gli Ether ETF spot hanno registrato afflussi netti pari a 13,3 milioni di dollari. I fondi hanno registrato perdite in sole cinque sessioni di negoziazione nel corso di luglio, dopo aver registrato afflussi netti in soli quattro giorni di negoziazione a giugno.