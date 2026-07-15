Governo USA trasferisce $297 milioni in Bitcoin ed Ether sequestrati su Coinbase Prime

Lunedì il governo statunitense ha trasferito su Coinbase Prime quasi 300 milioni di dollari in Bitcoin ed Ether sequestrati, alimentando nuovamente le speculazioni secondo cui tali asset potrebbero essere venduti.

I dati di Arkham mostrano che lunedì sono stati inviati a Coinbase Prime 3.940 Bitcoin (BTC) (del valore di 243,95 milioni di dollari) e 30.014 Ether (ETH) (del valore di 53,09 milioni di dollari). I fondi erano collegati a diversi sequestri di criptovalute di alto profilo effettuati dal governo statunitense.

«Questi movimenti di monete riguardavano monete sequestrate a Ryan Farace (“xanaxman”) e al defunto crypto exchange btc-e», ha affermato Alex Thorn, responsabile di Galaxy Research, riferendosi ai movimenti di Bitcoin. Gli Ether sono collegati a Brian Krewson, un dipendente di Oracle implicato in un piano di custodia di criptovalute e riciclaggio di denaro per un valore di 54 milioni di dollari.

I trasferimenti hanno attirato l’attenzione perché una vendita sembrerebbe in contrasto con l’ordine esecutivo del marzo 2025 del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i Bitcoin sequestrati dal governo statunitense dovrebbero far parte della riserva strategica in Bitcoin e non dovrebbero essere venduti.

Tuttavia, i depositi non confermano una vendita, poiché Coinbase Prime fornisce alle istituzioni servizi di custodia, trading, finanziamento e staking, il che significa che i trasferimenti potrebbero semplicemente riflettere un consolidamento degli asset.

Sebbene il governo statunitense abbia già trasferito in passato criptovalute a Coinbase Prime, il trasferimento di lunedì è stato uno dei più consistenti effettuati quest’anno da wallet collegati al governo.

A giugno, un wallet collegato al governo statunitense ha trasferito 98.589 token Chainlink (LINK) sulla piattaforma; i fondi sono stati ricondotti ad asset sequestrati a FTX e Alameda Research. Ad aprile, circa 8,2 Bitcoin collegati all’attacco hacker a Bitfinex del 2016 sono stati inviati a Coinbase Prime.

Si stima che i portafogli collegati al governo degli Stati Uniti detengano ancora 20,6 miliardi di dollari in crypto, inclusi circa 325.000 BTC, 28.000 ETH, 146 milioni di USDT e 750 Wrappd Bitcoin (WBTC).