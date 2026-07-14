Secondo un trader, Bitcoin (BTC) dovrebbe ripetere quanto accaduto in passato e toccare il minimo del bear market quando un indicatore fondamentale raggiungerà lo zero.

Segnale di minimo di RSI stocastico su Bitcoin si ripeterà

In un post su X pubblicato nel fine settimana, Max Crypto ha dichiarato pubblicamente di prevedere la fine del bear market del 2026 quando l’indice di forza relativa stocastico (RSI) raggiungerà un nuovo minimo oscillatorio.

L’RSI “stocastico” è un derivato dell’RSI, un popolare indicatore anticipatore, con una maggiore enfasi sui recenti movimenti di prezzo.

«Ogni volta che l’RSI stocastico a 2 mesi ha registrato un incrocio rialzista ed è sceso a 0, $BTC ha toccato il minimo», spiega Max Crypto nel commento che accompagna il post.

«È successo nel 2014, nel 2018 e nel 2022, e succederà di nuovo.»

Grafico BTC/USD su due mesi con dati RSI stocastico. Fonte: Cointelegraph/TradingView



L'RSI stocastico a due mesi si attesta a 4,81, dopo essere rientrato nella zona di “ipervenduto” sotto quota 30 nel corso del mese di marzo, come confermano i dati di TradingView. Livelli simili erano stati registrati l’ultima volta poco più di tre anni fa.

Lo stoch RSI è già diventato un punto di riferimento per gli operatori di mercato quest’anno, con le oscillazioni giornaliere che in precedenza avevano suscitato paragoni con il bear market del 2022.

Ad aprile, il trader di criptovalute Quantum Ascend ha descritto l’andamento storico del prezzo di BTC come «quasi perfetto».





Continuano ad arrivare segnali RSI indicativi di un bear market

Per quanto riguarda i dati tradizionali dell’RSI, i trader continuano a cercare segnali rialzisti mentre BTC/USD si mantiene stabile sopra i 60.000$.

Domenica, il trader e investitore BitcoinHyper ha individuato una divergenza rialzista rispetto all’S&P 500.

All’inizio di giugno, l’RSI giornaliero è sceso a soli 15 punti, segnalando uno dei soli sei casi che il trader Osemka ha successivamente definito “eventi di vendita estremamente potenti”.

“C’è stato un caso in cui un RSI estremo di $BTC (1D a 15) non è riuscito a sfondare i minimi, ma si è limitato a sfiorarli. È successo al termine del periodo di accumulo nel 2015”, ha proseguito martedì.

«Ne parlo adesso perché anche noi abbiamo toccato il minimo solo durante un ribasso così forte.»

Grafico giornaliero BTC/USD con dati RSI. Fonte: Osemka/X



Osemka lascia intendere che potrebbe ancora verificarsi un ritracciamento più marcato dell’RSI, determinando un’inversione di tendenza dei prezzi in linea con i precedenti bear market.

Il ritorno di Bitcoin sopra i 64.000$ questo mese, nel frattempo, è avvenuto a seguito di divergenze rialziste dell’RSI su diversi intervalli di tempo.