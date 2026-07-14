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Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

Bitcoin whale trasferisce $188 milioni per la prima volta in 7 anni

Ultime notiziePubblicato14 lug 2026

Una whale dormiente ha trasferito BTC per un valore di $188 milioni dopo sette anni di detenzione, contribuendo all’aumento della percentuale di trasferimenti effettuati dalle whale verso gli exchange.

Un wallet attivo l’ultima volta quando Bitcoin veniva scambiato a circa 6.500 dollari ha trasferito 188 milioni di dollari delle proprie disponibilità negli ultimi giorni, il suo primo movimento on-chain in sette anni.

Con la principale criptovaluta ora scambiata a circa 64.000 dollari l’una, la whale ha trasferito domenica 2.931 Bitcoin (BTC) dal wallet “356my” all’indirizzo “bc1qn”, secondo la piattaforma di analisi blockchain Arkham.

Probabilmente questa whale sta registrando un guadagno di quasi 10 volte rispetto alle sue riserve rimaste a lungo inattive, secondo la piattaforma di analisi blockchain Onchain Lens.

La transazione avviene in un periodo in cui i trasferimenti delle whale — quelli di importo pari ad almeno 10 milioni di dollari secondo Coinglass — rappresentano la maggior parte dei flussi di Bitcoin diretti verso gli exchange di criptovalute. I grandi trasferimenti delle whale verso gli exchange spesso precedono le vendite, il che può esercitare un'ulteriore pressione sul prezzo di Bitcoin.

Indirizzo del wallet crypto 356my, transazioni e cronologia del saldo dei token. Fonte: Arkham

Si sta rapidamente trasformando nell'anno delle whale

Dall'inizio dell'anno, sono state le cosiddette whale a generare la maggior parte degli afflussi di Bitcoin verso gli exchange.

Circa il 99% dei BTC depositati sugli exchange proviene attualmente dai 10 trasferimenti individuali più consistenti, secondo il grafico di CryptoQuant che monitora il rapporto tra i trasferimenti delle whale e gli exchange, che al momento della pubblicazione si attestava a 0,99.

Bitcoin: Rapporto tra grandi investitori e exchange - tutti gli exchange, grafico dall'inizio anno. Fonte: CryptoQuant

Un rapporto di scambio elevato indica che le whale rappresentano una quota sproporzionata degli afflussi, il che costituisce “storicamente un segnale ribassista”, poiché questi ingenti depositi tendono a precedere ordini di vendita significativi più spesso rispetto alla normale attività dei piccoli investitori, secondo la piattaforma di analisi.

I trasferimenti delle whale potrebbero aggravare la persistente pressione di vendita su Bitcoin esercitata dai detentori di fondi negoziati in borsa (ETF) spot su Bitcoin.

Flussi degli Bitcoin ETF (in milioni di USD). Fonte: Farside Investors

Gli ETF spot su Bitcoin negoziati negli Stati Uniti hanno registrato 197 milioni di dollari di afflussi netti settimanali fino a venerdì, ma hanno subito deflussi netti pari a 4,51 miliardi di dollari nel mese di giugno, segnando il mese peggiore mai registrato, secondo i dati di Farside Investors.

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