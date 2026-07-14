Indirizzo del wallet crypto 356my, transazioni e cronologia del saldo dei token. Fonte: Arkham
Dall'inizio dell'anno, sono state le cosiddette whale a generare la maggior parte degli afflussi di Bitcoin verso gli exchange.
Circa il 99% dei BTC depositati sugli exchange proviene attualmente dai 10 trasferimenti individuali più consistenti, secondo il grafico di CryptoQuant che monitora il rapporto tra i trasferimenti delle whale e gli exchange, che al momento della pubblicazione si attestava a 0,99.
Bitcoin: Rapporto tra grandi investitori e exchange - tutti gli exchange, grafico dall'inizio anno. Fonte: CryptoQuant
Un rapporto di scambio elevato indica che le whale rappresentano una quota sproporzionata degli afflussi, il che costituisce “storicamente un segnale ribassista”, poiché questi ingenti depositi tendono a precedere ordini di vendita significativi più spesso rispetto alla normale attività dei piccoli investitori, secondo la piattaforma di analisi.
I trasferimenti delle whale potrebbero aggravare la persistente pressione di vendita su Bitcoin esercitata dai detentori di fondi negoziati in borsa (ETF) spot su Bitcoin.
Flussi degli Bitcoin ETF (in milioni di USD). Fonte: Farside Investors
Gli ETF spot su Bitcoin negoziati negli Stati Uniti hanno registrato 197 milioni di dollari di afflussi netti settimanali fino a venerdì, ma hanno subito deflussi netti pari a 4,51 miliardi di dollari nel mese di giugno, segnando il mese peggiore mai registrato, secondo i dati di Farside Investors.