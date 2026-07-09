Sostenitori di Bitcoin criticano proposta di inflazione del 4%

Fonte: Eli Ben-Sasson
I sostenitori di Bitcoin hanno inoltre affermato che la perdita delle chiavi private migliora le dinamiche di domanda e offerta dei Bitcoin, poiché non è possibile vendere ciò a cui non si ha accesso. Uno dei principali sostenitori di questa caratteristica è Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, che intende distruggere le sue chiavi private dei Bitcoin alla sua morte come “contributo proporzionale” a favore degli altri possessori di Bitcoin, rendendo così le loro monete più scarse.
Il post di Ben-Sasson è stato oggetto di aspre critiche. Un utente di X ha sostenuto che Bitcoin è divisibile in 2,1 quadrilioni di unità di base, chiamate satoshi, nel tentativo di confutare l’affermazione di Ben-Sasson secondo cui non ci sarebbero abbastanza Bitcoin “per tutti”. Tuttavia, Ben-Sasson ha sostenuto che anche quelle 2,1 quadrilioni di unità tenderebbero a azzerarsi nel tempo a causa della perdita delle chiavi. Altri oppositori hanno sostenuto che l’abolizione del limite massimo fisso di Bitcoin lo renderebbe simile alle altre criptovalute. Tuttavia, Ben-Sasson ha affermato che Bitcoin manterrebbe la sua scarsità, a condizione che il tasso di inflazione rimanesse fisso.
Il post di Ben-Sasson è stato oggetto di aspre critiche.
Un utente di X ha sostenuto che Bitcoin è divisibile in 2,1 quadrilioni di unità di base, chiamate satoshi, nel tentativo di confutare l’affermazione di Ben-Sasson secondo cui non ci sarebbero abbastanza Bitcoin “per tutti”.
Tuttavia, Ben-Sasson ha sostenuto che anche quelle 2,1 quadrilioni di unità tenderebbero a azzerarsi nel tempo a causa della perdita delle chiavi.
Altri oppositori hanno sostenuto che l’abolizione del limite massimo fisso di Bitcoin lo renderebbe simile alle altre criptovalute. Tuttavia, Ben-Sasson ha affermato che Bitcoin manterrebbe la sua scarsità, a condizione che il tasso di inflazione rimanesse fisso.
Il fondatore di Zcash, Bryce “Zooko” Wilcox, ha raccomandato agli sviluppatori di Bitcoin di seguire una proposta attualmente all’esame nell’ecosistema Zcash, poiché anche questa rete incentrata sulla privacy si affida ai miner per garantire la sicurezza della rete e ha un limite massimo di offerta fissato a 21 milioni di Zcash (ZEC).
La proposta denominata “Network Sustainability Mechanism” mira a mantenere intatto il limite massimo fisso di ZEC, ma consente agli utenti di bruciare il token, che viene gradualmente riemesso sotto forma di ricompense di blocco nell’arco di quattro anni per alleviare la pressione sugli incentivi dei miner senza superare il limite massimo.
Tuttavia, affinché tale cambiamento possa avvenire, gli sviluppatori, i miner e gli operatori di nodi di Bitcoin dovrebbero raggiungere un consenso, dato il modello di governance decentralizzato della rete, che rende difficile l’implementazione di modifiche a livello di protocollo.
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