Sostenitori di Bitcoin criticano proposta di inflazione del 4%

Eli Ben-Sasson, amministratore delegato di StarkWare, ha sostenuto che le chiavi private di Bitcoin vanno perse nel corso del tempo, il che significa che la quantità di Bitcoin utilizzabile è destinata a diminuire. Molti non sono d’accordo.

Il dibattito sull’opportunità di eliminare il limite massimo fisso all’offerta di Bitcoin è tornato alla ribalta dopo che martedì il CEO di StarkWare, Eli Ben-Sasson, ha suggerito di sostituirlo con un tasso di emissione annuo del 4%.

In un post pubblicato martedì su X, Ben-Sasson ha affermato che l’attuale limite di 21 milioni “non ha senso” perché le chiavi private vanno perse nel tempo e “man mano che il tempo tende all’infinito, tutte le chiavi andranno perse”.

Il fornitore di portafogli hardware per criptovalute Ledger ha stimato a novembre che fino a 4 milioni di Bitcoin fossero stati distrutti o persi definitivamente. Ben-Sasson ha dichiarato di sostenere ancora un limite massimo rigido all’offerta di Bitcoin e che un tasso di inflazione annuo del 4% rispecchia approssimativamente la crescita della popolazione umana.

Il limite massimo fisso di Bitcoin è stato a lungo uno dei suoi principali punti di forza, a sostegno della narrativa dell’«oro digitale» e ispirandosi all’economia austriaca, secondo la quale un’offerta monetaria fissa protegge dal deprezzamento monetario e, in teoria, preserva il potere d’acquisto nel tempo. Molti sostenitori di Bitcoin hanno sostenuto che modificare il limite massimo vanificherebbe proprio ciò che rende Bitcoin unico.





Fonte: Eli Ben-Sasson

I sostenitori di Bitcoin hanno inoltre affermato che la perdita delle chiavi private migliora le dinamiche di domanda e offerta dei Bitcoin, poiché non è possibile vendere ciò a cui non si ha accesso. Uno dei principali sostenitori di questa caratteristica è Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, che intende distruggere le sue chiavi private dei Bitcoin alla sua morte come “contributo proporzionale” a favore degli altri possessori di Bitcoin, rendendo così le loro monete più scarse.

Sostenitori di Bitcoin criticano proposta di inflazione del 4%

Il post di Ben-Sasson è stato oggetto di aspre critiche. Un utente di X ha sostenuto che Bitcoin è divisibile in 2,1 quadrilioni di unità di base, chiamate satoshi, nel tentativo di confutare l’affermazione di Ben-Sasson secondo cui non ci sarebbero abbastanza Bitcoin “per tutti”. Tuttavia, Ben-Sasson ha sostenuto che anche quelle 2,1 quadrilioni di unità tenderebbero a azzerarsi nel tempo a causa della perdita delle chiavi. Altri oppositori hanno sostenuto che l’abolizione del limite massimo fisso di Bitcoin lo renderebbe simile alle altre criptovalute. Tuttavia, Ben-Sasson ha affermato che Bitcoin manterrebbe la sua scarsità, a condizione che il tasso di inflazione rimanesse fisso.

La risposta potrebbe risiedere nella soluzione proposta da Zcash

Il fondatore di Zcash, Bryce “Zooko” Wilcox, ha raccomandato agli sviluppatori di Bitcoin di seguire una proposta attualmente all’esame nell’ecosistema Zcash, poiché anche questa rete incentrata sulla privacy si affida ai miner per garantire la sicurezza della rete e ha un limite massimo di offerta fissato a 21 milioni di Zcash (ZEC).

La proposta denominata “Network Sustainability Mechanism” mira a mantenere intatto il limite massimo fisso di ZEC, ma consente agli utenti di bruciare il token, che viene gradualmente riemesso sotto forma di ricompense di blocco nell’arco di quattro anni per alleviare la pressione sugli incentivi dei miner senza superare il limite massimo.

Tuttavia, affinché tale cambiamento possa avvenire, gli sviluppatori, i miner e gli operatori di nodi di Bitcoin dovrebbero raggiungere un consenso, dato il modello di governance decentralizzato della rete, che rende difficile l’implementazione di modifiche a livello di protocollo.