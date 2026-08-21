



Bitcoin (BTC) ha raggiunto i 77.000 $ venerdì, mentre la tesoreria aziendale della società di business intelligence Strategy è tornata in attivo.





Punti chiave:





Bitcoin raggiunge il livello più alto dal 26 maggio, tornando a quota 77.000 $.

Il prezzo torna al di sopra della base di costo della tesoreria aziendale BTC di Strategy, pari a 75.385 $.

Circa l’11% dell’offerta di BTC costituisce una nuova fascia di supporto al di sotto dei 68.000 $.





Strategy torna in attivo con Bitcoin ai massimi da maggio





I dati di TradingView hanno mostrato nuovi massimi locali oltre i 77.400 $ prima dell’apertura finale di Wall Street della settimana.





Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In rialzo di circa il 20% nelle ultime 48 ore, BTC/USD ha mostrato pochi segnali di consolidamento mentre recuperava un livello chiave per Strategy, la più grande società al mondo per tesoreria aziendale in Bitcoin. I dati della risorsa di monitoraggio BitcoinTreasuries collocano la base di costo delle partecipazioni di Strategy, pari a 840.447 BTC, a 75.385 $, con un guadagno da inizio anno di circa 450 milioni di $.





Dati sulla base di costo della tesoreria Bitcoin di Strategy. Fonte: BitcoinTreasuries





Come riportato da Cointelegraph, tra il 3 e il 9 agosto, Strategy ha scelto di vendere una piccola parte della sua tesoreria, per un valore di 1.690 BTC, per riacquistare 1,15 milioni di azioni privilegiate STRC per 108,6 milioni di $. L’operazione ha rappresentato la quarta vendita di Bitcoin della società nel 2026.





Le vendite sono state accompagnate da preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine della tesi d’investimento in Bitcoin della società, qualcosa che il successivo rialzo del prezzo di BTC dovrebbe contribuire ad attenuare, ha suggerito l’analista indipendente di criptovalute William Clemente.





«Non solo i timori nei confronti di Saylor/Strategy dovrebbero essersi attenuati per un po’ quando ha dimostrato di essere disposto a vendere BTC per riacquistare STRC, ma ora, dopo questo impulso del prezzo, sono ancora più sovracollateralizzati dalle loro partecipazioni in BTC», ha scritto su X, riferendosi all’ex CEO Michael Saylor.





In un’ intervista a Fox News all’inizio di agosto, l’attuale CEO Phong Le ha dichiarato che Strategy sarebbe tornata ad acquistare Bitcoin entro la fine dell’anno.





Un nuovo muro di acquisto di BTC si trova al di sotto dei 68.000 $





Tra i dubbi sulla sostenibilità del volatile movimento rialzista di Bitcoin, un’analisi della piattaforma di analisi onchain Glassnode ha rivelato la formazione di una nuova rete di sicurezza al di sotto dei 70.000 $.





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Circa 3,44 milioni di BTC hanno ora una base di costo onchain, nota anche come prezzo realizzato, compresa tra 58.000 $ e 67.000 $. Di questi, 2,23 milioni di BTC — pari a circa l’11% dell’offerta totale — sono stati aggiunti nelle ultime 11 settimane.





«È il gruppo di basi di costo più denso al di sotto del prezzo spot: una potenziale zona di supporto chiave in caso di ritracciamento», ha commentato su X il cofondatore di Glassnode Rafael Schultze-Kraft.





Dati sulla distribuzione del prezzo realizzato degli UTXO di Bitcoin. Fonte: Rafael Schultze-Kraft su X.com





Questa settimana BTC/USD ha superato diversi livelli di resistenza chiave, tra cui la sua media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a 68.967 $, un obiettivo chiave da recuperare per porre fine al trend ribassista di lungo periodo del prezzo di BTC.



