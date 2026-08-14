CFTC ricorre ai poteri d’emergenza per consentire a Kalshi di continuare a operare nella controversia newyorkese

Martedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha invocato i propri poteri di emergenza, ordinando al mercato predittivo Kalshi di continuare a operare.

La CFTC ha affermato che l’azione di contrasto intrapresa da New York e la richiesta di un’ordinanza restrittiva temporanea costituivano di per sé un’emergenza di mercato e ha ordinato a Kalshi di continuare a operare in conformità con le sue normali prassi e con i Principi Fondamentali del Commodity Exchange Act.

L’ordinanza restrittiva temporanea richiesta da New York impedirebbe a Kalshi di gestire un’attività che offra contratti legati a eventi sportivi, culturali, elettorali e di altro genere a New York o da New York, oppure rivolti a persone residenti nello Stato. La CFTC ha affermato che l’ordinanza potrebbe impedire a Kalshi di offrire tutti i contratti relativi a eventi a livello nazionale, poiché la società ha sede a New York. Secondo la CFTC, New York sta chiedendo un risarcimento danni di almeno 36 miliardi di dollari, in attesa di una rendicontazione contabile.

La CFTC ha affermato che il Commodity Exchange Act impone alla commissione di garantire un mercato nazionale uniforme dei derivati e che gravi perturbazioni minacciano l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la price discovery. Il presidente della CFTC, Michael Selig, ha dichiarato che il Congresso non intendeva che le borse dei derivati dovessero confrontarsi con un «mosaico di leggi statali sul gioco d’azzardo».

Il confronto fa parte di una più ampia controversia nazionale volta a stabilire se il Commodity Exchange Act prevalga sulle leggi statali sul gioco d’azzardo, nella misura in cui queste si applicano ai contratti su eventi negoziati su borse regolamentate a livello federale.

CFTC contesta supervisione statale su mercati predittivi

Nella causa intentata il 31 luglio, lo Stato di New York sostiene che Kalshi gestisca un’attività di gioco d’azzardo illegale e senza licenza, offrendo contratti legati a eventi sportivi, elettorali, culturali e di altro tipo. Lo Stato chiede il risarcimento, la restituzione dei profitti illeciti, i danni e le sanzioni, tra cui una sanzione pari al triplo dei presunti guadagni di Kalshi e 100.000 dollari per ogni offerta o tentativo non autorizzato di scommessa sportiva nello Stato di New York.

Kalshi sostiene che gli Stati non possano chiudere un exchange autorizzato a livello federale, mentre la CFTC sostiene che il Commodity Exchange Act le conferisca giurisdizione esclusiva sulle transazioni relative a swap negoziati su mercati contrattuali designati, compresi i contratti su eventi che Kalshi classifica come swap.

Il 7 luglio, in un caso separato a New York, un giudice federale ha respinto la richiesta di Kalshi di un’ingiunzione preliminare, ritenendo in quella fase che le leggi dello Stato di New York sul gioco d’azzardo non fossero precluse dal Commodity Exchange Act, così come applicato ai contratti relativi a eventi sportivi di Kalshi.

In un altro procedimento federale, ad aprile la CFTC ha citato in giudizio lo Stato di New York dinanzi al tribunale federale per impedire allo Stato di applicare le proprie leggi sul gioco d’azzardo ai mercati contrattuali registrati presso la CFTC. Il giudice Jed Rakoff ha respinto senza pregiudizio la richiesta d’urgenza dell’agenzia di un’ordinanza restrittiva temporanea, ritenendo che la CFTC non avesse dimostrato un’elevata probabilità di successo nel merito né la probabilità di un danno irreparabile.

L’ultima ordinanza della CFTC impone a Kalshi di continuare a operare, ma non pone fine alla causa intentata dallo Stato di New York né risolve la controversia giurisdizionale sottostante. Non si tratta di una sentenza giudiziaria volta a stabilire se la legge federale prevalga sull’applicazione delle norme statali in materia di gioco d’azzardo.

La controversia va oltre i confini dello Stato di New York. La CFTC ha dichiarato di aver citato in giudizio altri otto Stati, oltre a New York, per difendere la propria giurisdizione conferita dal Congresso.