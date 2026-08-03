Sondaggio in Ontario: Diffusione crypto in Canada sale a 25%

Un sondaggio condotto su oltre 2.000 canadesi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ha evidenziato una crescente consapevolezza dei rischi legati all'industria crypto e un aumento del numero di persone che possiedono tali asset.

Secondo i nuovi dati diffusi dalla Ontario Securities Commission (OSC), la percentuale di canadesi che possiede criptovalute è salita al 25% nel 2026 dal 10% del 2023.

Nei risultati di un sondaggio pubblicato martedì, l’OSC ha rilevato che il possesso e la conoscenza delle criptovalute tra i canadesi sono aumentati rispetto a qualche anno fa. Il sondaggio, condotto tra dicembre 2025 e gennaio 2026 su un campione di 2.360 persone di età superiore ai 18 anni, ha rilevato che il 59% degli intervistati era a conoscenza degli asset crypto e il 25% ne possedeva.

“I mercati crypto continuano ad evolversi e i canadesi vi partecipano più che mai”, ha affermato Naizam Kanji, vicepresidente esecutivo per la regolamentazione strategica presso l’OSC. «Identificando le tendenze e i comportamenti emergenti grazie alla nostra ricerca, possiamo guardare oltre l’orizzonte, anticipare potenziali opportunità e rischi e garantire che il nostro approccio normativo sostenga la tutela degli investitori, promuovendo al contempo mercati equi ed efficienti.»

Secondo l’indagine, i risultati hanno anche suggerito una crescente consapevolezza del rischio, sebbene questa si basasse ancora su una comprensione limitata del settore. Circa il 50% dei possessori di criptovalute ha dichiarato di verificare se una piattaforma fosse registrata prima di utilizzarla, ma molti investitori «avevano alcune idee errate riguardo alla regolamentazione, alle coperture assicurative e alle funzionalità di transazione».

I legislatori di Ottawa hanno proposto varie misure per affrontare i diversi utilizzi delle criptovalute nel Paese. Ad aprile, il governo federale ha presentato un disegno di legge che potrebbe vietare le donazioni politiche tramite criptovalute e ha proposto di vietare i bancomat per asset digitali, citando preoccupazioni relative alle frodi.