Negli ultimi due anni, le autorità finanziarie della Corea del Sud hanno indagato su oltre 40 casi di pratiche commerciali sleali, tra cui manipolazione del mercato e trading fraudolento di crypto asset.

Secondo un post pubblicato su X dal presidente della Commissione per i servizi finanziari Lee Eog-won, 30 casi sono stati segnalati o deferiti alle autorità investigative, che hanno identificato 25 indagati da quando, nel luglio 2024, è entrata in vigore la Legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali.

Lee ha affermato che i guadagni illeciti medi si aggiravano intorno a 1,4 miliardi di won coreani (940.000 dollari).

«Oggi ricorre il secondo anniversario dell’entrata in vigore della “Legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali...” È stato un momento significativo che ha portato il mercato degli asset virtuali, all’epoca al di fuori del quadro istituzionale, sotto la tutela della legge e ha creato l’opportunità di istituire un sistema di protezione degli utenti per gli asset virtuali», ha affermato Lee, secondo una traduzione automatica del post.

La Legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali è progettata per proteggere gli utenti che acquistano e conservano asset crypto presso fornitori di servizi di asset virtuali.





I VASP sono tenuti per legge a separare i depositi degli utenti e le risorse virtuali dalle proprie disponibilità aziendali. Devono inoltre depositare i fondi dei clienti presso istituti bancari.

La normativa mira inoltre a contrastare attività illecite quali l’insider trading, il wash trading e la manipolazione del mercato, ampliando al contempo l’autorità della Commissione per i Servizi Finanziari in materia di vigilanza e ispezione dei VASP.

«Continueremo a potenziare i sistemi di indagine e monitoraggio della vigilanza di mercato basati sull’intelligenza artificiale e a rispondere in modo proattivo alle aree ad alto rischio», ha aggiunto Lee.