I VASP sono tenuti per legge a separare i depositi degli utenti e le risorse virtuali dalle proprie disponibilità aziendali. Devono inoltre depositare i fondi dei clienti presso istituti bancari.
La normativa mira inoltre a contrastare attività illecite quali l’insider trading, il wash trading e la manipolazione del mercato, ampliando al contempo l’autorità della Commissione per i Servizi Finanziari in materia di vigilanza e ispezione dei VASP.
«Continueremo a potenziare i sistemi di indagine e monitoraggio della vigilanza di mercato basati sull’intelligenza artificiale e a rispondere in modo proattivo alle aree ad alto rischio», ha aggiunto Lee.