La Corea del Sud intende avviare nel 2027 un progetto pilota che colleghi i titoli di Stato tokenizzati alla propria infrastruttura istituzionale dedicata a una CBDC, trasformando così la tokenizzazione del debito sovrano da semplice proposta a programma ufficiale del governo.





Martedì, il governo ha presentato la sua Strategia di crescita economica per la seconda metà del 2026, che include tale piano. Oltre a fissare una data per il progetto pilota, la strategia prevede che le autorità studino come rendere l’infrastruttura di una CBDC della Banca di Corea (BOK) interoperabile con altre blockchain, consentendo un potenziale collegamento tra i registri distribuiti esterni e il sistema autorizzato della banca.





Il progetto verificherebbe se una CBDC all’ingrosso della Corea del Sud, progettata per l’uso da parte delle istituzioni finanziarie, sia in grado di supportare l’infrastruttura dei mercati dei capitali, anziché fungere solo da strumento di pagamento digitale.

Il documento non ha specificato quali obbligazioni sarebbero state incluse, la portata del progetto pilota, i partecipanti né quali tecnologie blockchain sarebbero state utilizzate. Inoltre, non ha fornito dettagli sul fatto che il progetto riguardasse l’emissione iniziale del debito pubblico, la negoziazione sul mercato secondario o solo il regolamento post-negoziazione.





Corea del Sud amplia programma blockchain e tokenizzazione

L’idea è stata presentata per la prima volta pubblicamente il 1° luglio dal governatore della BOK Hyun Song Shin durante una tavola rotonda al Forum della Banca Centrale Europea sulla politica monetaria. Shin ha descritto i titoli di Stato come il “grande premio” della tokenizzazione e ha proposto di integrare in un registro unificato le obbligazioni tokenizzate, la moneta interbancaria della banca centrale e i depositi tokenizzati delle banche commerciali, come estensione del Progetto Hangang guidato dalla BOK.





La strategia governativa ha precisato che il progetto pilota sui titoli di Stato farebbe parte di uno sforzo più ampio volto a promuovere una “economia blockchain”. Le autorità prevedono di introdurre misure nella seconda metà del 2026 per sostenere dimostrazioni su larga scala e lo sviluppo di tecnologie nell’ecosistema degli asset digitali e della blockchain.





La BOK ha affermato che un regolamento più rapido e continuo può trasmettere lo stress più rapidamente e introdurre rischi legati agli smart contract, alla liquidità e agli oracoli di dati, come discusso nel documento presentato al forum della BCE. Ha inoltre precisato che il registro digitale del Progetto Hangang e l’attuale sistema di pagamento della banca centrale non comunicano ancora in tempo reale.

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Oltre al progetto pilota, la strategia prevedeva misure più ampie a sostegno del settore della blockchain e degli asset digitali del Paese, tra cui una normativa relativa alle imprese e alle stablecoin.





Il progetto pilota sulle obbligazioni dovrebbe coincidere con il lancio del mercato regolamentato dei titoli tokenizzati della Corea del Sud. Gli emendamenti che riconoscono i registri distribuiti come registri titoli validi sono previsti entrare in vigore nel febbraio 2027. Ciò consentirà l’emissione e la circolazione regolamentate di titoli tokenizzati, tra cui azioni, obbligazioni e prodotti del mercato monetario.