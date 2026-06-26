La Financial Services Commission sudcoreana ha inserito l'infrastruttura dei titoli tokenizzati in un piano più ampio di modernizzazione dei mercati dei capitali, che prevede un regolamento più rapido, orari di trading più lunghi e la trasformazione digitale

Il regolatore finanziario della Corea del Sud ha integrato l’infrastruttura per i titoli tokenizzati in una più ampia revisione dei mercati dei capitali del Paese, insieme a piani per un regolamento più rapido, orari di trading più estesi e un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Martedì, la Financial Services Commission (FSC) ha dichiarato di aver avviato una riunione di revisione dell’infrastruttura dei mercati dei capitali per coordinare le riforme tra agenzie governative e operatori di mercato. Secondo la FSC, i piani per i titoli tokenizzati saranno discussi ulteriormente e separatamente attraverso un consiglio pubblico-privato, prima di essere collegati all’iniziativa più ampia.

L’iniziativa include una roadmap per abbreviare il ciclo di regolamento dei titoli, attesa entro ottobre, e un sistema della Korea Securities Depository (KSD) per il regolamento delle operazioni over-the-counter su azioni non quotate e prodotti di investimento frazionato entro la fine del 2026.

La mossa inserisce i titoli tokenizzati all’interno del più ampio sforzo del Paese per modernizzare i mercati finanziari tradizionali, avvicinando potenzialmente i prodotti di investimento basati su blockchain ai sistemi utilizzati per il regolamento e il trading dei titoli mainstream.

Il vicepresidente della FSC, Kwon Dae-young, ha dichiarato che l’iniziativa si baserà su sforzi più ampi per migliorare il mercato dei capitali, guidati da quattro priorità di policy: fiducia, tutela degli azionisti, innovazione e accesso al mercato.

La Corea del Sud prepara il framework per i titoli tokenizzati in vista del 2027

L’iniziativa della Corea del Sud sui titoli tokenizzati precede l’ultima revisione dei mercati dei capitali. A gennaio, la National Assembly ha approvato emendamenti che riconoscono i distributed ledger basati su blockchain come registri validi per i titoli e consentono l’emissione e la circolazione di titoli tokenizzati.

Secondo la FSC, il framework dovrebbe entrare in vigore nel febbraio 2027, dopo che i regolatori avranno completato le norme subordinate e l’infrastruttura di supporto. Durante il secondo incontro del suo consiglio pubblico-privato sui titoli tokenizzati, tenutosi a maggio, la FSC ha dichiarato di puntare a luglio per la pubblicazione delle proposte di regolamenti e linee guida.

Anche l’infrastruttura tecnica è in fase di sviluppo. Samsung SDS ha dichiarato a maggio di essersi aggiudicata un contratto con la KSD per costruire una piattaforma di gestione dei titoli tokenizzati che colleghi il sistema esistente di conti per titoli elettronici del depositario a dati basati su blockchain. La società punta a completare la piattaforma entro febbraio 2027, quando il nuovo framework dovrebbe entrare in vigore.

Secondo la FSC, i piani dettagliati sui titoli tokenizzati continueranno a essere discussi dal consiglio pubblico-privato prima di essere collegati alla revisione più ampia, parte dei preparativi della Corea del Sud per un mercato digitale in tempo reale, accessibile in modo continuativo e integrato.