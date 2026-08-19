Risultati delle primarie democratiche nel 24º distretto congressuale della Florida. Fonte: The New York Times
Secondo un articolo del Miami Herald del 12 agosto, Gilbert ha detto che gli “amici miliardari della tecnologia di [Donald] Trump” erano dietro ai “truffatori delle criptovalute che cercano di comprare una primaria democratica” attraverso gli annunci di Protect Progress. Il quotidiano ha affermato che gli annunci includevano titoli falsi del Miami Herald che travisavano le posizioni politiche di Gilbert, sebbene un portavoce del PAC abbia sostenuto che “i fatti alla base del nostro annuncio sono veri”.
Il PAC Fairshake, che a gennaio aveva dichiarato di disporre di un tesoretto di guerra da 193 milioni di dollari, è stato responsabile del finanziamento di oltre 130 milioni di dollari in annunci a sostegno dei candidati che considerava favorevoli alle criptovalute nel ciclo elettorale del 2024 e contro molti di coloro che si erano espressi negativamente sul settore o avevano votato contro i suoi interessi. A giugno, il comitato aveva speso più di 82 milioni di dollari nelle elezioni in vista delle elezioni di metà mandato del 2026.
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Gilbert non ha menzionato il settore delle criptovalute né gli annunci nel suo discorso di accettazione di martedì sera. Il portavoce di Fairshake Geoff Vetter ha dichiarato che il PAC “ha appena iniziato a costruire il Congresso più favorevole alle criptovalute della storia” dopo le primarie nei tre stati e la vittoria di altri candidati nel 2026.
Sia il Senato sia la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sono in pausa fino a settembre, quando il primo dovrebbe esaminare una mozione di chiusura del dibattito sul Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, un disegno di legge che dovrebbe stabilire norme organiche per gli asset digitali. Sebbene la legge sia stata approvata dalla Camera con il sostegno bipartisan nel luglio 2025 con un voto di 294-134, molti democratici al Senato hanno chiesto disposizioni etiche più rigorose relative agli investimenti in criptovalute della famiglia Trump.
Dopo le elezioni del 2026, il Congresso degli Stati Uniti potrebbe passare da una maggioranza repubblicana a una democratica, a seconda dell’esito di alcune competizioni chiave potenzialmente influenzate da PAC come Fairshake. I legislatori eletti a novembre potrebbero portare avanti o ostacolare leggi che riguardano il settore delle criptovalute, tra cui il CLARITY Act, se l’attuale sessione non esaminerà il disegno di legge prima del 2027.
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