Un portavoce di Fairshake ha dichiarato che il PAC era «solo all’inizio» delle sue spese, nell’ambito degli sforzi per riempire il Congresso degli Stati Uniti di legislatori favorevoli all’industria delle criptovalute.

Aggiornamento (19 ago., 20:27 UTC): questo articolo è stato aggiornato per chiarire che Lois Frankel ha vinto le primarie democratiche nel 23º distretto congressuale della Florida e non la rielezione.

Quattro dei cinque candidati sostenuti da annunci finanziati dal comitato di azione politica (PAC) Fairshake, vicino al settore delle criptovalute, hanno vinto le loro primarie o sono comunque avanzati martedì, rappresentando potenzialmente un indicatore dell’influenza del settore sulle elezioni di metà mandato del 2026.

Martedì, i candidati democratici e repubblicani sostenuti da media finanziati rispettivamente dai PAC affiliati a Fairshake Protect Progress e Defend American Jobs hanno ottenuto vittorie in tre stati degli Stati Uniti. Complessivamente, i PAC hanno speso circa 3,6 milioni di dollari nelle elezioni per la Camera e il Senato in Alaska, Florida e Wyoming.

La democratica Lois Frankel ha vinto le primarie nel 23º distretto congressuale della Florida dopo che Protect Progress ha speso più di 150.000 dollari in media a suo sostegno. Defend American Jobs ha inoltre speso complessivamente 1,5 milioni di dollari in annunci per sostenere il repubblicano Nick Begich nel distretto congressuale at-large dell’Alaska, la candidata repubblicana Sydney Gruters nel 16º distretto congressuale della Florida e la rappresentante Harriet Hageman per il Senato degli Stati Uniti in Wyoming. Gruters e Hageman hanno vinto le loro primarie, mentre si prevede che Begich avanzerà in Alaska.

Tutti e quattro i candidati probabilmente affronteranno degli sfidanti nelle elezioni di metà mandato del novembre 2026, ma anche un democratico nel 24º distretto della Florida ha vinto nonostante fosse il bersaglio di oltre 2 milioni di dollari in annunci negativi finanziati da Protect Progress. Oliver Gilbert ha sconfitto gli sfidanti Shevrin Jones e Kendrick Meek con il 34,4% dei voti, in una competizione che ha affrontato la potenziale influenza del settore delle criptovalute.

Risultati delle primarie democratiche nel 24º distretto congressuale della Florida. Fonte: The New York Times

Secondo un articolo del Miami Herald del 12 agosto, Gilbert ha detto che gli “amici miliardari della tecnologia di [Donald] Trump” erano dietro ai “truffatori delle criptovalute che cercano di comprare una primaria democratica” attraverso gli annunci di Protect Progress. Il quotidiano ha affermato che gli annunci includevano titoli falsi del Miami Herald che travisavano le posizioni politiche di Gilbert, sebbene un portavoce del PAC abbia sostenuto che “i fatti alla base del nostro annuncio sono veri”.

Il PAC Fairshake, che a gennaio aveva dichiarato di disporre di un tesoretto di guerra da 193 milioni di dollari, è stato responsabile del finanziamento di oltre 130 milioni di dollari in annunci a sostegno dei candidati che considerava favorevoli alle criptovalute nel ciclo elettorale del 2024 e contro molti di coloro che si erano espressi negativamente sul settore o avevano votato contro i suoi interessi. A giugno, il comitato aveva speso più di 82 milioni di dollari nelle elezioni in vista delle elezioni di metà mandato del 2026.

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Gilbert non ha menzionato il settore delle criptovalute né gli annunci nel suo discorso di accettazione di martedì sera. Il portavoce di Fairshake Geoff Vetter ha dichiarato che il PAC “ha appena iniziato a costruire il Congresso più favorevole alle criptovalute della storia” dopo le primarie nei tre stati e la vittoria di altri candidati nel 2026.

La composizione del prossimo Congresso influenzerà la legge sulla struttura del mercato delle criptovalute?

Sia il Senato sia la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sono in pausa fino a settembre, quando il primo dovrebbe esaminare una mozione di chiusura del dibattito sul Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, un disegno di legge che dovrebbe stabilire norme organiche per gli asset digitali. Sebbene la legge sia stata approvata dalla Camera con il sostegno bipartisan nel luglio 2025 con un voto di 294-134, molti democratici al Senato hanno chiesto disposizioni etiche più rigorose relative agli investimenti in criptovalute della famiglia Trump.

Dopo le elezioni del 2026, il Congresso degli Stati Uniti potrebbe passare da una maggioranza repubblicana a una democratica, a seconda dell’esito di alcune competizioni chiave potenzialmente influenzate da PAC come Fairshake. I legislatori eletti a novembre potrebbero portare avanti o ostacolare leggi che riguardano il settore delle criptovalute, tra cui il CLARITY Act, se l’attuale sessione non esaminerà il disegno di legge prima del 2027.

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