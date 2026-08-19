L’autorità statunitense sulle materie prime impone un divieto di trading di 5 anni agli ex dirigenti di Alameda e FTX

I provvedimenti consensuali hanno chiuso il caso della CFTC contro due ex dirigenti del settore crypto dopo che FTX e Alameda hanno accettato di versare 12,7 miliardi di dollari in pagamenti per restituzione e rinuncia ai profitti nell’agosto 2024.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha annunciato provvedimenti consensuali relativi alle sue cause civili contro l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il cofondatore di FTX Zixiao “Gary” Wang.

I provvedimenti, depositati martedì presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, impongono a Ellison e Wang di continuare a collaborare con la CFTC e impongono a entrambi gli ex dirigenti un divieto di trading di cinque anni. Ellison ha inoltre ricevuto un divieto di registrazione di 10 anni, mentre l’autorità di regolamentazione delle materie prime ha imposto a Wang un divieto di registrazione di otto anni.

“Ellison e Wang erano dirigenti di alto livello che hanno commesso frodi presso Alameda e FTX, per le quali sono stati ritenuti responsabili”, ha dichiarato il direttore dell’ufficio per l’applicazione della CFTC, David Miller. “Le loro sanzioni, tuttavia, riflettono la loro sostanziale assistenza nelle indagini della Commissione relative a FTX.”

I provvedimenti consensuali della CFTC hanno risolto le azioni dell’autorità contro Ellison e Wang, indicati come imputati nella denuncia iniziale del dicembre 2022 insieme all’ex CEO di FTX Sam “SBF” Bankman-Fried. La commissione ha ordinato a FTX e Alameda di versare 12,7 miliardi di dollari in restituzione e rinuncia ai profitti agli utenti interessati nell’ambito di una decisione dell’agosto 2024.

Ellison e Wang, insieme all’ex direttore dell’ingegneria di FTX Nishad Singh, sono stati incriminati con accuse di frode e hanno testimoniato contro Bankman-Fried al processo in merito ai loro ruoli nell’uso improprio dei fondi dei clienti presso l’exchange di criptovalute ormai fallito. L’ex CEO di FTX è stato riconosciuto colpevole e condannato a 25 anni, mentre Ellison ha ricevuto una condanna a due anni ed è stata scarcerata in anticipo a gennaio. Singh e Wang hanno ricevuto una pena equivalente al periodo già scontato.

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