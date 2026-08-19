Il capo dell’OCC promette le regole definitive del GENIUS entro novembre

Il Comptroller of the Currency degli Stati Uniti Jonathan Gould ha dichiarato che la sua agenzia avrebbe pubblicato entro novembre le regole definitive relative all’attuazione di una legge sulle stablecoin di pagamento.

Parlando mercoledì al Wyoming Blockchain Symposium, l’autorità di vigilanza ha dichiarato che, in seguito alla proposta dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per attuare il Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act, l’OCC avrebbe pubblicato le regole definitive prima dell’entrata in vigore della legge, prevista per gennaio 2027.

Gould ha dichiarato che l’OCC “pubblicherà la regola definitiva entro novembre”, mentre l’agenzia esaminava i commenti del settore delle criptovalute a seguito della pubblicazione delle regole proposte a febbraio. Ha aggiunto di aspettarsi che l’autorità di vigilanza possa iniziare a elaborare le richieste relative agli emittenti di stablecoin a partire dal 2027.

Il GENIUS Act, convertito in legge nel luglio 2025, mira a creare un quadro normativo per le stablecoin di pagamento negli Stati Uniti, imponendo regole alle agenzie governative che supervisionano questi prodotti, tra cui l’OCC, il Dipartimento del Tesoro, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e il Federal Reserve Board.

Sebbene l’OCC abbia portato avanti a febbraio una proposta di 376 pagine per attuare il GENIUS, le agenzie governative hanno tempo solo fino al 18 gennaio per finalizzare i regolamenti, poiché la legge entrerà in vigore. Diverse autorità di vigilanza hanno già pubblicato proposte e raccolto commenti pubblici relativi all’attuazione del GENIUS, ma non hanno pubblicato regole definitive entro luglio, con il potenziale risultato di creare incertezza normativa per gli emittenti di stablecoin.

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