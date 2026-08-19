Trump spinge per l’approvazione del CLARITY Act insieme ai leader del settore crypto

Aggiornamento (19 agosto, 20:55 UTC): Questo articolo è stato aggiornato per includere i commenti del senatore Ruben Gallego al Wyoming Blockchain Symposium.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha continuato a spingere per l’approvazione di una legge sulla struttura del mercato delle criptovalute mentre il Senato rimane in pausa.

Durante una conferenza stampa di mercoledì con dirigenti di aziende crypto, tra cui il CEO di Coinbase Brian Armstrong e i cofondondatori di Gemini Cameron e Tyler Winklevoss, Trump ha detto che i membri del Congresso dovrebbero approvare “una versione equa” del Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) per mantenere gli Stati Uniti “in vantaggio rispetto alla Cina”. La legge sulla struttura del mercato, approvata dalla Camera dei rappresentanti nel luglio 2025, è rimasta bloccata al Senato per mesi a causa delle preoccupazioni riguardo alle azioni tokenizzate, ai premi sulle stablecoin e ai potenziali conflitti di interesse della famiglia Trump con l’industria crypto.

Armstrong, intervenuto dopo Trump e i vertici delle autorità di regolamentazione statunitensi, ha affermato che la legge renderebbe le politiche crypto negli Stati Uniti “durature nel futuro, così da poter sopravvivere per decenni e decenni a venire”. Il CEO di Coinbase ha ipotizzato che la legge potrebbe ottenere “più di 60 voti” una volta che il Senato avesse affrontato una mozione di cloture il 15 settembre.

“È molto bipartisan, direi”, ha detto Trump dopo i commenti di Armstrong. “Molti democratici la sostengono.”

Il presidente ha esortato il Congresso ad approvare il CLARITY a luglio, dopo la morte del senatore Lindsey Graham. Trump ha detto che Graham era stato un “grande sostenitore” della legge e che i legislatori al Senato avrebbero dovuto portare avanti il CLARITY in suo onore.

Trump aveva già ospitato i leader dell’industria crypto alla Casa Bianca durante un vertice per affrontare le normative nel marzo 2025 e in occasione della cerimonia per la firma della legge GENIUS sulle stablecoin nel luglio 2025.

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“Penso che, sfortunatamente, ciò che il presidente intende per equo sia equo per lui,“ ha detto il senatore Ruben Gallego al Wyoming Blockchain Symposium in risposta alle osservazioni di Trump sul CLARITY, facendo riferimento al linguaggio sull’etica contenuto nella legge. Ha aggiunto:

“Il presidente sta accettando qualche limitazione. Non spetta a lui accettarla. Spetta al Congresso, al Senato e poi alla Casa Bianca [...] il presidente non può semplicemente decidere quale livello di regolamentazione vuole.“

SEC e CFTC vanno avanti senza il CLARITY

Le dichiarazioni alla stampa dei dirigenti delle aziende crypto sono arrivate un giorno prima che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dovesse tenere una riunione del suo Innovation Advisory Committee. Il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che l’agenzia avrebbe valutato la possibilità di procedere con le normative sulle crypto durante la riunione, dato che il Congresso non sarebbe tornato in sessione per un altro mese.

L’incontro alla Casa Bianca si è svolto nella stessa settimana in cui la Securities and Exchange Commission ha proposto regole sulle crypto che offrono alle aziende un porto sicuro per evitare che i token vengano trattati come “contratti di investimento” e alcune esenzioni per l’emissione di token.

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