Mentre il debito federale degli Stati Uniti supera per la prima volta i 40.000 miliardi di dollari, si riaccende il dibattito sulla possibilità che l’aumento dell’indebitamento pubblico possa rafforzare la tesi a favore di Bitcoin come asset scarso e non sovrano.

Anche gli interessi sul debito sono aumentati, superando Medicare e diventando la seconda maggiore voce di spesa del bilancio federale, dopo la Social Security, nei primi 10 mesi dell’anno fiscale 2026, secondo Reuters.

Il traguardo del debito ha coinciso con una mossa del Tesoro volta a calmare una svendita sul mercato obbligazionario che ha spinto i rendimenti a lungo termine ai livelli più alti dal 2007. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato mercoledì che il dipartimento raddoppierà i riacquisti di debito con scadenza tra 10 e 30 anni, portandoli ad almeno 4 miliardi di dollari per operazione, spingendo inizialmente al ribasso i rendimenti e il dollaro statunitense, mentre Bitcoin (BTC) e l’oro registravano rialzi.

Bitcoin continua a salire, scambiato intorno ai 72.600 dollari giovedì mattina, in rialzo di circa il 6% nelle ultime 24 ore e del 15% nell’ultima settimana, secondo i dati di CoinGecko.

Fonte: Yahoo Finance

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I riacquisti di Treasury aggiungono un altro potenziale catalizzatore per Bitcoin

Mentre Bloomberg e altri hanno attribuito alcuni elementi del rally di Bitcoin all’ottimismo per una politica statunitense più favorevole alle criptovalute dopo l’incontro del presidente Donald Trump con dirigenti del settore alla Casa Bianca mercoledì, gli analisti di mercato hanno indicato il Tesoro e le più ampie condizioni fiscali come fattori aggiuntivi.

Il fondatore di TrendLabs e tecnico di mercato abilitato JC Parets ha sottolineato la decisione del Tesoro di aumentare gli acquisti di obbligazioni governative a più lunga scadenza, che, a suo dire è stata interpretata dagli operatori del mercato obbligazionario come un tentativo di contrastare l’aumento dei tassi a lungo termine. Parets ha dichiarato:

Se il mercato ritiene che il governo interverrà per contrastare il rapido aumento dei tassi a lungo termine, ciò può cambiare i calcoli relativi a tutto il resto degli asset posseduti dagli investitori. Compreso Bitcoin.

L’analista di Bitunix Dean Chen ha offerto un’altra opinione, affermando che il traguardo del debito non è intrinsecamente rialzista per Bitcoin. Sebbene i riacquisti del Tesoro abbiano temporaneamente ridotto i rendimenti a lungo termine e indebolito il dollaro, i deficit persistenti e le crescenti esigenze di finanziamento potrebbero infine far nuovamente aumentare i costi di indebitamento.

Chen ha affermato che la direzione di Bitcoin nel breve termine dipenderà maggiormente dalle condizioni finanziarie generali, indicando la forza del dollaro statunitense, i rendimenti dei Treasury a lungo termine e le aspettative d’inflazione come variabili chiave da monitorare.

Gli analisti del protocollo DeFi Yield Basis hanno adottato una prospettiva di lungo periodo, dichiarando a Cointelegraph che la continua crescita del debito statunitense potrebbe rafforzare la domanda di Bitcoin come copertura contro la svalutazione monetaria, grazie alla sua offerta fissa e all’assenza di un emittente sovrano. Hanno dichiarato:

Resta da vedere se diventerà effettivamente un nuovo asset di riserva, ma con l’aumento delle preoccupazioni per la svalutazione delle valute fiat, si distinguerà sicuramente di più come strumento protettivo diretto, insieme ad asset più tradizionali come l’oro.





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