Nove miner quotati hanno generato 341 milioni di dollari dalle operazioni di IA e HPC nella prima metà del 2026 dopo aver speso oltre 5 miliardi di dollari in attività capitalizzate.

I miner pubblici di Bitcoin stanno spendendo miliardi per inseguire i ricavi derivanti dall’intelligenza artificiale e dall’high-performance computing, anche se i rendimenti non hanno ancora tenuto il passo, sottolineando l’enorme investimento iniziale necessario per diversificare oltre il mining di Bitcoin.

Nella sua ultima Miner Weekly newsletter, BlocksBridge Consulting ha riferito che un gruppo di 15 miner di Bitcoin e società di data center per l’IA ha speso complessivamente 30,7 miliardi di dollari in attività di capitale nei rispettivi periodi di rendicontazione del 2026, già il 42,6% in più rispetto ai 21,53 miliardi di dollari spesi complessivamente nel 2025.

Tra i miner di Bitcoin in particolare, il divario tra spesa in conto capitale e ricavi dall’IA rimane significativo. Nove miner comparabili hanno speso 5,11 miliardi di dollari in attività di capitale durante la prima metà del 2026, generando appena 341,2 milioni di dollari di ricavi direttamente dichiarati dall’IA e dall’HPC — un rapporto capex-ricavi di circa 15 a 1.

BlocksBridge ha calcolato la spesa in conto capitale sulla base degli acquisti in contanti e delle allocazioni per hardware, proprietà, attrezzature e altre attività produttive, dopo aver tenuto conto dei proventi e dei rimborsi derivanti dalla vendita di attività.

Nonostante il divario, i ricavi dall’IA e dall’HPC stanno accelerando. I nove miner hanno generato 205,8 milioni di dollari da queste attività nel secondo trimestre, in aumento del 52% rispetto al trimestre precedente, con Core Scientific, TeraWulf e Bitdeer tra le società che hanno registrato incrementi.

La spesa in conto capitale dei miner di Bitcoin supera di gran lunga i ricavi dall’IA e dall’HPC finora. Fonte: Miner Weekly

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L’elevato costo della svolta verso l’IA

L’IA e i data center sono stati indicati come un modo per le società di mining di Bitcoin di diversificare in un contesto di condizioni difficili nel settore del mining, ma i dati di BlocksBridge mostrano che la svolta comporta costi iniziali sostanziali.

“I contratti per l’energia e i terreni disponibili possono offrire ai miner un vantaggio iniziale, ma la conversione di tali risorse in capacità pronta per l’IA richiede sottostazioni, edifici, sistemi di raffreddamento, apparecchiature di rete e, in alcuni modelli di business, GPU”, ha dichiarato BlocksBridge.

Resta da vedere se il recente recupero del prezzo di Bitcoin fornirà sollievo alle società che mantengono ancora attività di mining di dimensioni considerevoli.

Bitcoin è aumentato di oltre il 13% questa settimana, tornando sopra i 72.000 dollari dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che avrebbe almeno raddoppiato la dimensione massima dei suoi riacquisti di obbligazioni a lungo termine a 4 miliardi di dollari per operazione, una mossa volta a migliorare la liquidità sul mercato dei Treasury, che inizialmente ha spinto i rendimenti al ribasso e aumentato la propensione al rischio.

A conferma della svolta verso l’IA e l’HPC, CoinShares ha annunciato questa settimana un cambiamento nella strategia del suo fondo quotato in borsa che monitora il settore.

Ora denominato CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF (WGMI), con 222,4 milioni di dollari di patrimonio gestito, il fondo comprende 29 partecipazioni appartenenti a miner di bitcoin, operatori di data center, società di semiconduttori per l’IA, aziende di generazione di energia e operatori HPC, che CoinShares descrive come “le aziende che alimentano l’economia digitale.”

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