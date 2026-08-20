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Le liquidazioni di posizioni short crypto in due giorni raggiungono i 3,1 miliardi di dollari
Dati di CoinGlass mostrano liquidazioni di posizioni short crypto ancora in corso, pari a 3,1 miliardi di dollari per il periodo 19-20 agosto. Il totale di giovedì è stato la più grande eliminazione giornaliera di posizioni short mai registrata.
Storia delle liquidazioni crypto (screenshot). Fonte: CoinGlass
Mercoledì, BTC/USD ha guidato il rialzo reagendo a un intervento di liquidità del Tesoro degli Stati Uniti con un’impennata del prezzo fino ai livelli più alti dall’inizio di giugno. Al momento della stesura, il rialzo continua, con la coppia che ha raggiunto massimi locali di 71.992 dollari su Bitstamp, secondo i dati di TradingView.
Grafico a un giorno di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView
CoinGlass mostra che Bitcoin rappresenta poco più della metà del totale delle liquidazioni di posizioni short, pari a 1,65 miliardi di dollari.
I numeri non rappresentano il più grande evento di liquidazioni crypto se si includono le posizioni long. È surclassato dalla cascata di liquidazioni long da 20 miliardi di dollari che ha seguito l’inversione di Bitcoin dal più recente massimo storico di 126.200 dollari nell’ottobre 2025.
In termini di dollari statunitensi, i dati di CoinMarketCap collocano il totale delle liquidazioni di giovedì al settimo posto nella storia, calcolando le liquidazioni long e short della giornata in 3,25 miliardi di dollari.
Gli speculatori su Bitcoin realizzano profitti mentre il prezzo di carico torna in utile
Gli investitori in Bitcoin, nel frattempo, hanno sfruttato le posizioni che in precedenza erano detenute in perdita non realizzata.
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I detentori a breve termine — wallet che conservano un UTXO per meno di 155 giorni — hanno trasferito alle piattaforme di scambio un record di 43.300 BTC in profitto, nella loro più grande operazione di presa di profitto del 2026, secondo la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant.
Profitti e perdite degli STH di Bitcoin trasferiti alle piattaforme di scambio (screenshot). Fonte: CryptoQuant
A giovedì, la metrica del rapporto di profitto dell’output speso (SOPR) per il gruppo dei detentori a breve termine (STH) si attestava a 1,01, il livello più alto da aprile. Ciò riflette il fatto che la maggior parte delle monete negli UTXO dei wallet STH si è spostata a un prezzo più alto rispetto alla transazione precedente.
Dati Bitcoin STH-SOPR. Fonte: CryptoQuant
In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che la base di costo aggregata del gruppo STH, nota anche come prezzo realizzato degli STH, si attestava a 68.700 dollari. All’epoca, l’analisi avvertiva che qualsiasi rialzo del prezzo avrebbe potuto essere frenato dalla volontà degli investitori di questo gruppo di uscire dalle posizioni in perdita.