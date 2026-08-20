Gli ETF su Bitcoin registrano afflussi di 517 milioni di dollari, il dato giornaliero più alto dall’inizio di maggio

Mercoledì i fondi negoziati in borsa (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 517,2 milioni di dollari, il loro maggiore investimento in un singolo giorno dal 4 maggio, portando gli afflussi netti di agosto a 1,47 miliardi di dollari.

Da lunedì i fondi hanno raccolto circa 1 miliardo di dollari, già il loro maggiore afflusso netto settimanale dalla settimana terminata il 16 gennaio, quando avevano attirato circa 1,42 miliardi di dollari.

Gli afflussi si sono verificati mentre mercoledì i prezzi delle criptovalute aumentavano, insieme a una decisione del Tesoro statunitense di ampliare i riacquisti del debito pubblico con scadenze più lunghe e a una rinnovata attenzione alla regolamentazione delle criptovalute dopo che il presidente Donald Trump ha esortato il Congresso ad approvare il CLARITY Act durante un evento alla Casa Bianca.

«Il segnale del Tesoro secondo cui interverrà sulla parte lunga della curva ha spinto al ribasso i rendimenti e il dollaro, mentre oro e argento hanno sovraperformato le azioni nella giornata; pertanto, il mercato ha interpretato tutto questo come un evento valutario piuttosto che legato alla crescita», ha dichiarato a Cointelegraph Jonatan Randin, analista di mercato senior presso PrimeXBT.

«Bitcoin si è mosso insieme a oro e argento, anziché seguire la propensione al rischio, ed è questo l’aspetto che assume il trade sulla svalutazione monetaria quando funziona», ha affermato.

Giovedì, al momento della stesura, Bitcoin veniva scambiato vicino ai 72.000 dollari, in rialzo dell’11% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Ether è salito del 19%, a 2.286 dollari.

Mercoledì gli ETF spot su Ether hanno registrato afflussi netti per 189,2 milioni di dollari, portando gli afflussi di questa settimana a circa 291,5 milioni di dollari.

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