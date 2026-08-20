GnosisDAO approva Gnosis Chain per la Zona Economica di Ethereum

GnosisDAO ha approvato la transizione di Gnosis Chain da rete layer 1 indipendente a rollup della Zona Economica di Ethereum (EEZ) con prova ZK.

La GIP-153 ha ricevuto 123.158 GNO a favore, 115 contrari e 151 astensioni da parte di 54 votanti, ha dichiarato Gnosis Chain in un postsu X. L’affluenza ha raggiunto 123.425 GNO, superando il quorum di 75.000.

In base alla proposta, il set di validatori di Gnosis Chain verrebbe ritirato e la rete finalizzerebbe le transazioni su Ethereum, trasformando Gnosis Chain in una layer 2 (L2) che si affida ai validatori di Ethereum per la finalizzazione.

Il lancio iniziale è previsto per la fine del 2026 o l’inizio del 2027, subordinatamente alla disponibilità della tecnologia EEZ necessaria.

L’aggiornamento consentirebbe agli smart contract nativi di Gnosis Chain di effettuare chiamate a Ethereum e utilizzare il risultato nella stessa transazione, garantendo l’accesso agli asset e alla liquidità della mainnet di Ethereum in un ambiente “ottimizzato” per i consumatori, una capacità che, secondo la proposta, non è attualmente disponibile sulle L2 esistenti.

Gnosis Chain diventerà la prima istanza EEZ in produzione

L’EEZ è un framework per la costruzione di rollup allineati a Ethereum, sviluppato da Gnosis e ZisK, con finanziamenti della Ethereum Foundation.

L’iniziativa mira a unificare l’ecosistema L2 frammentato di Ethereum consentendo agli smart contract su rollup diversi di eseguire operazioni in modo sincrono senza affidarsi ai bridge. Mira a risolvere uno dei principali compromessi legati alla scalabilità di Ethereum: il maggiore throughput offerto da decine di reti L2, che separano liquidità, infrastruttura e attività degli utenti su blockchain distinte.

Gnosis Chain diventerebbe la prima istanza implementata, mantenendo le applicazioni, i saldi e il token per il gas xDAI esistenti.

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin aveva già espresso preoccupazioni riguardo ai sequencer centralizzati e ai meccanismi di bridging affidabili come potenziali punti deboli nella progettazione di alcune reti L2. “La visione originale delle L2 e del loro ruolo in Ethereum non ha più senso e abbiamo bisogno di una nuova strada”, ha scritto Buterin in un postsu X del 3 febbraio.

Secondo i dati di L2Beat, attualmente 22 rollup di Ethereum mettono al sicuro 27,82 miliardi di dollari. Includendo validium, optimium e altre reti di scalabilità, la piattaforma monitora un valore totale protetto di 34,88 miliardi di dollari.

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L’EEZ potrebbe ridurre la dipendenza dalle infrastrutture vulnerabili: Standard Chartered

L’EEZ potrebbe ridurre la dipendenza dai bridge blockchain e aumentare l’attività all’interno dell’ecosistema Ethereum, secondo Geoffrey Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali presso Standard Chartered.

“L’EEZ avrà il vantaggio di ridurre la necessità di bridge (dove tendono a verificarsi gli attacchi) e di aumentare l’utilizzabilità degli asset nelle chain EVM”, ha scritto in un rapporto del 28 maggio condiviso con Cointelegraph.

“È probabile che entrambi questi fattori portino a una maggiore attività nell’ecosistema Ethereum.”

Kendrick ha affermato che l’EEZ potrebbe creare una maggiore componibilità tra gli asset, consentendo agli smart contract sulle diverse reti partecipanti di interagire all’interno della stessa transazione.

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