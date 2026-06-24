Ethereum Foundation licenzia 20% del personale e avvia ristrutturazione strategica

La Ethereum Foundation (EF) ha licenziato 54 dipendenti, pari a circa il 20% del proprio organico, nell’ambito di un’importante riorganizzazione aziendale.

Secondo un post pubblicato martedì sul blog, l’EF si riorganizzerà attorno a cinque cluster specializzati che copriranno le aree relative al protocollo, all’accesso, agli utenti, alla comunità e alle istituzioni. La Fondazione ha affermato che i cambiamenti mirano a concentrare le risorse sulle priorità tecniche a lungo termine di Ethereum, tra cui scalabilità, privacy, sicurezza e resistenza alla censura.

Nell’ambito della nuova struttura, team separati supervisioneranno il protocollo di base di Ethereum, gli strumenti di accesso per gli utenti, il coinvolgimento della comunità e la collaborazione con le istituzioni, mentre le funzioni di gestione e operative rimarranno organizzate in modo indipendente.

L’annuncio è arrivato il giorno dopo che gli ex collaboratori della Ethereum Foundation Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf e Julian Ma hanno annunciato il lancio di Ethlabs, un’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro indipendente.

Sostenuta da BitMine, SharpLink e dal cofondatore di Ethereum Joe Lubin, Ethlabs ha dichiarato che si concentrerà sulla scalabilità, sull’interoperabilità e su altri miglioramenti a livello di protocollo.

Fonte: EthLabs

Buterin: Ethereum Foundation taglia budget del 40%

In un post pubblicato martedì su X, il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha dichiarato che la Ethereum Foundation sta riducendo il proprio budget di circa il 40% nell’ambito della transizione verso un’organizzazione a lungo termine basata su un fondo di dotazione. Ha affermato che la fondazione punta a ridurre la spesa annuale dal 15% circa dei fondi rimanenti a circa il 5% dopo il 2030, un cambiamento che, secondo lui, ha reso necessarie difficili decisioni in materia di personale. Nel suo post, Buterin ha scritto:

Gli ultimi anni sono stati un periodo difficile per Ethereum. Tuttavia, l’ecosistema si sta adattando, sia all’interno dell’EF che all’esterno.

Buterin ha affermato che la Fondazione continuerà a dare priorità alle principali iniziative relative al protocollo, trasferendo al contempo parte del lavoro al di fuori dell’EF, man mano che lo sviluppo di Ethereum diventa più distribuito.

Fonte: Vitalik Buterin

Anche la Ethereum Foundation ha modificato la propria strategia di gestione della tesoreria negli ultimi mesi. L’organizzazione ha sbloccato 17.000 Ether alla fine di aprile e altri 21.270 ETH all’inizio di maggio, dopo aver quasi raggiunto i 70.000 ETH messi in staking all’inizio di quest’anno. La fondazione ha inoltre venduto 10.000 ETH a BitMine in una transazione fuori borsa il 1° maggio.

La scorsa settimana, l’ex collaboratore della EF Trenton Van Epps ha avvertito che l’ecosistema di sviluppo principale di Ethereum potrebbe trovarsi ad affrontare una «crisi di finanziamento a lento decorso», sostenendo che i tagli alla spesa e la scadenza del Programma di Incentivazione dei Client della rete hanno spinto alcuni collaboratori a cercare nuove fonti di finanziamento.

L’avvertimento è giunto nel contesto di cambiamenti più ampi all’interno dell’EF, tra cui l’uscita del co-direttore esecutivo Hsiao-Wei Wang e un’ondata di dimissioni che quest’anno aveva già coinvolto circa 19 dipendenti e dirigenti, prima dell’annuncio di ulteriori licenziamenti di martedì.