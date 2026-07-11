Secondo Token Terminal, la quantità di Ether trasferita sulla nuova blockchain di livello 2 di Robinhood ha superato i 70 milioni di dollari già nella prima settimana.

Robinhood Chain, una rete di livello 2 basata su Arbitrum e compatibile con EVM che utilizza ETH come token nativo per il gas, è stata lanciata il 1° luglio e l’azienda l’ha descritta come “nativa per l’IA e progettata appositamente per gli asset del mondo reale”.

“Se l’adozione dovesse continuare, la catena potrebbe diventare una nuova e significativa fonte di domanda per ETH”, ha affermato Token Terminal giovedì.

Robinhood ha inoltre offerto azioni tokenizzate ai clienti in oltre 120 paesi, rispondendo a una crescente domanda di titoli azionari statunitensi tokenizzati. Ethereum e le sue reti di scalabilità di livello 2 sono state una scelta popolare per gli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati, con una quota di mercato superiore al 50%, secondo RWA.xyz, e questa mossa potrebbe consolidare ulteriormente tale posizione.

Trasformare liquidità in attività economica

“Robinhood Chain sta trasformando rapidamente la liquidità in attività economica”, ha affermato Token Terminal in un post separato su X.

Gli utenti attivi giornalieri di Robinhood Chain hanno raggiunto quota 194.000, mentre i ricavi giornalieri sono cresciuti fino a 39.000 dollari, equivalenti a un run rate annualizzato di 14 milioni di dollari, già nella prima settimana di attività della catena, secondo quanto riportato.

DefiLlama, una piattaforma di dati sulla finanza decentralizzata, riporta cifre simili, mostrando che Robinhood Chain ha un valore totale bloccato (TVL) di 46.748 ETH, pari a circa 83 milioni di dollari ai prezzi di mercato attuali. Solo gli afflussi di giovedì hanno totalizzato 31.855 ETH, ovvero circa 55 milioni di dollari.

Il fondatore di Uniswap, Hayden Adams, ha dichiarato venerdì che la maggior parte di ciò che sta accadendo su Robinhood Chain è denominata in ETH.

«È la coppia di base per il trading, l’asset con il volume più elevato e il token gas utilizzato per pagare lo spazio di blocco. Inoltre, brucia ETH su L1 per pagare le commissioni di archiviazione dei dati», ha aggiunto.





Il volume di transazioni di ETH su Robinhood Chain supera i 70 milioni di dollari. Fonte: Token Terminal

Andri Fauzan Adziima, responsabile della ricerca presso il Bitrue Research Institute, ha dichiarato a Cointelegraph che la situazione è “decisamente rialzista” e che il volume iniziale “conferma l’effetto volano della L2”, in quanto “nuovo e significativo bacino di domanda”.

“Utilizzando ETH come token nativo per il gas su questo L2 Arbitrum ad alta velocità, ogni transazione che monitoro genera una domanda diretta e ricorrente, bloccando al contempo il capitale e attirando l’enorme base di utenti di Robinhood.”

Tim Sun, ricercatore senior di HashKey Group, ha affermato che si tratta di “un chiaro fattore strutturale positivo per ETH”.

“Per Ethereum, il vantaggio più diretto è che Robinhood Chain utilizza ETH per il gas”, ha spiegato. “Man mano che aumentano gli asset collegati tramite bridge, gli indirizzi dei wallet e le transazioni on-chain, si genera una nuova domanda di ETH”.

“Tuttavia, il significato più profondo non risiede solo nella quantità di gas consumata, ma nella scelta di Robinhood di costruire il proprio ecosistema finanziario on-chain all’interno della rete Ethereum. Ciò rafforza ulteriormente la posizione della mainnet di Ethereum come livello di regolamento definitivo e base di liquidità per gli asset tokenizzati.”

I rialzisti sostengono che la tesi di crescita a lungo termine di Ethereum si basi sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA), sui pagamenti basati sull’intelligenza artificiale autonoma (AGI), sull’adozione da parte degli investitori istituzionali e sugli aggiornamenti di rete, come Glamsterdam, previsti entro la fine del 2026, che dovrebbero aumentare la capacità del layer 1.

Venerdì il prezzo di ETH ha registrato un leggero rialzo, raggiungendo i 1.775 dollari, ma rimane ai minimi pluriennali del mercato ribassista, in calo del 64% rispetto al picco raggiunto nell’agosto 2025.