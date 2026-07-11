Il volume di transazioni di ETH su Robinhood Chain supera i 70 milioni di dollari. Fonte: Token Terminal
Andri Fauzan Adziima, responsabile della ricerca presso il Bitrue Research Institute, ha dichiarato a Cointelegraph che la situazione è “decisamente rialzista” e che il volume iniziale “conferma l’effetto volano della L2”, in quanto “nuovo e significativo bacino di domanda”.
“Utilizzando ETH come token nativo per il gas su questo L2 Arbitrum ad alta velocità, ogni transazione che monitoro genera una domanda diretta e ricorrente, bloccando al contempo il capitale e attirando l’enorme base di utenti di Robinhood.”
Tim Sun, ricercatore senior di HashKey Group, ha affermato che si tratta di “un chiaro fattore strutturale positivo per ETH”.
“Per Ethereum, il vantaggio più diretto è che Robinhood Chain utilizza ETH per il gas”, ha spiegato. “Man mano che aumentano gli asset collegati tramite bridge, gli indirizzi dei wallet e le transazioni on-chain, si genera una nuova domanda di ETH”.
“Tuttavia, il significato più profondo non risiede solo nella quantità di gas consumata, ma nella scelta di Robinhood di costruire il proprio ecosistema finanziario on-chain all’interno della rete Ethereum. Ciò rafforza ulteriormente la posizione della mainnet di Ethereum come livello di regolamento definitivo e base di liquidità per gli asset tokenizzati.”
I rialzisti sostengono che la tesi di crescita a lungo termine di Ethereum si basi sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA), sui pagamenti basati sull’intelligenza artificiale autonoma (AGI), sull’adozione da parte degli investitori istituzionali e sugli aggiornamenti di rete, come Glamsterdam, previsti entro la fine del 2026, che dovrebbero aumentare la capacità del layer 1.
Venerdì il prezzo di ETH ha registrato un leggero rialzo, raggiungendo i 1.775 dollari, ma rimane ai minimi pluriennali del mercato ribassista, in calo del 64% rispetto al picco raggiunto nell’agosto 2025.
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