Si aggrava crisi della Ethereum Foundation

Sharplink afferma che la nuova organizzazione senza scopo di lucro, Ethlabs, «è stata creata per garantire che la rete sia pronta ad assorbire» la domanda che le istituzioni le rivolgeranno in materia di stablecoin, tokenizzazione e IA.

Bitmine e Sharplink, ex collaboratori della Ethereum Foundation e società di gestione del tesoro di Ether, hanno sostenuto una nuova organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla ricerca e allo sviluppo, che mira a rendere Ethereum pronto per l’uso istituzionale.

Sharplink ha dichiarato lunedì che l’organizzazione, Ethlabs, è stata costituita per “preparare Ethereum alla prossima fase di adozione istituzionale”, con l’azienda che ha contribuito, insieme a Bitmine, al cofondatore di Ethereum Joe Lubin e ad altri collaboratori di Ethereum, alla raccolta fondi.

«Man mano che le stablecoin, gli asset del mondo reale tokenizzati, i fondi e il commercio autonomo basato sull’intelligenza artificiale si spostano sulla blockchain, stanno convergendo su Ethereum come livello di regolamento neutrale, credibilmente senza autorizzazioni, per l’economia globale», ha affermato Sharplink. «Ethlabs esiste per garantire che la rete sia pronta ad assorbire tale domanda su larga scala».

Il lancio arriva pochi giorni dopo che l’ex collaboratore della Ethereum Foundation Trenton Van Epps ha avvertito che Ethereum sta affrontando una crisi di finanziamento dello sviluppo di base e nel mezzo di un’ondata in corso di defezioni dalla Fondazione, tra cui, più recentemente, il co-direttore esecutivo Hsiao-Wei Wang, che se n’è andato la scorsa settimana.

Fonte: Ethlabs

L’annuncio di Sharplink afferma che Ethlabs riunisce “tecnologi che hanno guidato la rete attraverso i suoi aggiornamenti più significativi nell’ultimo decennio. Questa iniziativa offre a tale lavoro una sede istituzionale dedicata con finanziamenti stabili e a lungo termine”.

Ethlabs è stata co-fondata da cinque ex ricercatori senior della Ethereum Foundation: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf e Julian Ma.

Lubin ha dichiarato in un comunicato che Ethereum «sta entrando nella sua prossima fase di evoluzione» e che dovrebbero esserci «una serie di nodi di gestione di Ethereum» che lavorino per aumentare l’utilizzo della blockchain.

«Fornendo una sede indipendente e a lungo termine a ricercatori e sviluppatori che promuovono la tecnologia e i valori fondamentali di Ethereum, Ethlabs sarà fondamentale nel preparare la rete alla prossima grande ondata di adozione», ha aggiunto.

Si aggrava crisi della Ethereum Foundation

A maggio, il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha affermato che le risorse della Ethereum Foundation erano limitate, sottolineando che l’organizzazione deteneva solo circa lo 0,16% dell’offerta totale di Ether (ETH).

L’ex collaboratore della Ethereum Foundation Trenton Van Epps ha avvertito la scorsa settimana che Ethereum rischia di entrare in una “crisi di finanziamento a lento decorso”, a causa della continua vendita dell’asset da parte della Fondazione.

«La Ethereum Foundation sta lasciando intenzionalmente un vuoto di potere affinché nuove strutture possano farsi avanti e influenzare la direzione di Ethereum», ha affermato David Hoffman, formatore di Ethereum. «Penso che la direzione intrapresa da Ethlabs rappresenti il futuro più promettente per Ethereum».

Ether viene scambiato con un calo del 65% rispetto al suo picco di circa 1.700 dollari, livelli registrati l’ultima volta nell’ottobre 2023 e nell’aprile 2025, mentre il sentiment rimane ai minimi dell’inverno delle criptovalute.



