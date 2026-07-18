Patrick Witt, referente della Casa Bianca per il “Digital Asset Market Clarity Act”, si prenderà un periodo di aspettativa alla fine di luglio per seguire un addestramento militare della durata di diversi mesi, secondo quanto riportato da Crypto In America.

Witt, che da agosto ricopre il ruolo di direttore esecutivo del Consiglio dei consulenti del Presidente per gli asset crypto, dovrebbe concludere il proprio incarico il 24 luglio prima di presentarsi all’addestramento come Giudice Avvocato Generale (JAG) presso la Guardia Nazionale dell’Esercito della Georgia. L’addestramento gli consentirà di ricoprire il ruolo di ufficiale legale nella Guardia, si legge nell’articolo.





«Patrick è sempre stato schietto e onesto con tutte le parti interessate riguardo al fatto che avrebbe preso un congedo militare alla fine di questo mese», ha dichiarato martedì Cody Carbone, amministratore delegato di Digital Chamber.

La mossa arriva mentre il CLARITY Act, che creerebbe il primo quadro normativo statunitense completo per il mercato crypto, ha a disposizione un lasso di tempo molto ristretto per essere approvato dal Senato prima che i legislatori inizino la pausa estiva l’8 agosto, data che molti considerano una scadenza critica per il disegno di legge.





Fonte: Patrick Witt

Cointelegraph ha contattato la Casa Bianca e Patrick Witt per un commento.

Witt ha svolto un ruolo fondamentale nel portare avanti i negoziati tra i rappresentanti dell'industria crypto e quello bancario su alcuni aspetti del disegno di legge sulla struttura del mercato crypto, tra cui il rendimento delle stablecoin e le controversie relative alle disposizioni in materia di etica.





In assenza di Witt, il vicedirettore del Consiglio dei consulenti del Presidente per gli asset crypto, Harry Jung, dovrebbe assumerne le responsabilità, anche se Witt intende rimanere coinvolto nel processo durante il suo addestramento militare, secondo fonti che hanno parlato con Crypto In America.